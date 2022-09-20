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路透社：拜登表態「願協防台灣」　暗示對台政策轉變

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統拜登18日表示，如果中國入侵，美軍將會防衛台灣。《路透社》分析指出，儘管白宮煞費苦心地表示，總統這番話不代表美國政策轉變，但一些分析人士認為，他可能已經有意或無意地削弱「美國對台獨立不表態」的立場，也暗示美國政策可能轉變，進而支持台灣的自決權利。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等官員今年都曾強調，華府不支持台灣獨立，他們的保證是美國遵循數十年的不表態政策（non-committal policy）的一部分，也就是一方面說服北京不要發動無端攻擊，另一方面說服台灣不要正式宣布獨立。用華府的話來說就是所謂的「雙重威懾」（dual deterrence）。

不過，拜登18日接受美媒CBS節目「60分鐘」採訪，被問及美軍是否防衛台灣時回答，「如果（中國）真的發動一場前所未有的攻擊的話，是的。台灣對於他們的獨立會做出自己的判斷，我們不鼓勵他們獨立，這是他們的決定。」

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美國數十年來保持戰略模糊政策。（圖／路透）

儘管共和黨給予肯定，立陶宛等盟友也表態支持，但白宮已經火速收回言論。批評人士認為，拜登的發言更像是加劇敵意，而非公開防衛承諾，因為中國很可能已經假設華府將會防衛台灣，並把這番話視為「默許支持宣布獨立」，而這正是北京的紅線。

華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）中國政策專家辛格爾頓（Craig Singleton）指出，政府一方面宣稱對台政策沒有改變，另一方面又說美國承諾為台而戰、台灣會對自己的獨立做出判斷，「這是不合邏輯的。」他認為，北京很可能擔心，拜登暗示台灣可以決定自己是否獨立。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）則表示，拜登的言論是混淆、而非釐清美國政策，「我們對台政策的論述，是一個語言精準度至關重要的議題。如果我們要做出根本性的政策轉變，也就是即使台灣宣布獨立、也要防衛台灣，這就是一個值得更深入討論的問題，而不是在『60分鐘』的採訪中告知大家。」

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