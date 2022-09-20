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百公斤壯男酒駕拒攔查逃逸衝撞　警一把拽下噴辣椒水制伏

▲彭姓男子酒後騎車拒檢竄逃，遇此路不通。（圖／桃園警分局提供）

▲彭姓男子酒後騎車拒檢竄逃，遇此路不通。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

彭姓男子凌晨到超商喝了幾瓶啤酒後，因騎車轉彎時未依規定使用方向燈，巡邏員警示意其停車受檢，彭男立即加速逃逸，並欲進入社區地下室躲藏，但非住戶無法進入，馬上迴轉衝撞警車準備逃逸，被員警揪下車，但體形壯碩超過百公斤體重的彭男奮力抵抗，經員警使用辣椒水後才乖乖被壓制，經實施酒測為0.38，已觸犯公共危險罪，全案依法移請偵辦。

▲員警將彭男揪下車卻遭體形壯碩他奮力抵抗。（圖／桃園警分局提供）

▲員警將彭男揪下車卻遭體形壯碩的他奮力抵抗。（圖／桃園警分局提供）

桃園警警察分局景福所員警王建豪及李承翰20日2時巡邏時，行經桃園區三民路二段發現一名機車騎士彭姓男子（30歲）行進間搖晃，且轉彎未使用方向燈，即示意請其停車配合盤查。

▲▼經員警使用辣椒水後才乖乖被壓地制伏。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經員警使用辣椒水後才乖乖被壓地制伏。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經員警使用辣椒水後才乖乖被壓地制伏。（圖／桃園警分局提供）

該機車騎士見狀不但未停車受檢反而立即加速逃逸，刻意轉進附近巷弄意圖擺脫員警巡邏車，並轉入附近社區地下室，卻因地下室鐵門關閉進不去，他立即迴轉衝撞警車想繼續逃逸。

員警一把揪住彭男，將他從機車拉下，但體型壯碩體重超過百公斤的彭男奮力抵抗，員警使用辣椒水將其制伏，經實施酒測為0.38MG/L，全案依法移請偵辦。警方呼籲民眾，飲用含酒精飲料切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。

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