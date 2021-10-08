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《台北畫刊》線上咖啡館開張　做心理測驗抽AirPods Pro

▲《台北畫刊》線上咖啡館開張。（圖／台北畫刊提供）

▲《台北畫刊》推出快閃品牌官網-「台北小陳故事咖啡館」，民眾可點選並與店長小陳互動，了解如何透過《台北畫刊》按圖索驥，探索台北市。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

見證台北市不同風情，《台北畫刊》走過半世紀的時光洪流，承載這座城市無數動人故事。台北市觀光傳播局推出《台北畫刊》快閃品牌官網-「台北小陳故事咖啡館」，希望透過店長小陳與民眾的互動，傳達「隨《台北畫刊》的步伐，找到專屬的生活況味。」網站除結合心理測驗送大獎活動，更能看見店長小陳帶著這本刊物按圖索驥，探索北市許多有趣景點，甫上線就引起廣大迴響。

▲《台北畫刊》線上咖啡館開張。（圖／台北畫刊提供）

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▲「小陳的讀心術」心理測驗結合公開分享送大獎活動，民眾可將結果分享至個人FB並設定公開，即有機會獲得AirPods Pro、FujiFilm 拍立得相機+底片組及HomePod mini等好禮。

本次《台北畫刊》快閃品牌官網(https://taipei-pictorial.web.app/index.html)設定咖啡師小陳擔任線上與民眾互動的店長，在「聽聽小陳的故事」，不僅以影片直擊小陳帶著刊物與朋友們穿梭在台北巷弄間的有趣生活；也透過「小陳的讀心術」心理測驗，推薦大眾適合的台北畫刊文章，並搭配社群公開分享結果送好禮活動，預計送出 AirPods Pro 、FujiFilm 拍立得相機+底片組及HomePod mini等好禮，活動預計至11月15日23時59分結束，並於11月22日公布得獎結果於官網。

▲《台北畫刊》線上咖啡館開張。（圖／台北畫刊提供）

▲民眾可藉「小陳的讀心術」心理測驗結果，了解自己目前可以看看哪一期《台北畫刊》 ，找到生活上的靈感。

自民國57年1月出刊的《台北畫刊》，致力於記錄台北城市點滴，刻畫著酸甜苦辣，記載關於「城市探索」、「遊憩景點」、「食宿玩樂」及「旅遊景點」，以城市的線條，構築台北的新日常。迄今已走過半世紀，成為探索台北的重要生活指南。

目前《台北畫刊》可於臺北捷運各站、臺北市各旅遊服務中心、臺北市各區公所、臺北市立圖書館總館及各分館、臺北市立聯合醫院各院區、12區健康中心及社教機構、中正紀念堂、國父紀念館等地索取，外縣市可至交通部觀光局輔導各地旅遊服務中心及各國家風景區遊客中心索取。另外，分享活動官網「聽聽小陳的故事」網站到FB社群並留下基本資料，即可免費收到《台北畫刊》10月號一本，數量有限，索完為止。

台北小陳故事咖啡館網站：https://taipei-pictorial.web.app/index.html

台北畫刊官方網站：https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial

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