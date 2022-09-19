【廣編】月經桌遊深入校園讓健教課變有趣　Kotex揪屈臣氏一起應援

▲Kotex深耕月經教育，揪屈臣氏一起應援青春期女生，完勝經期煩惱。



【廣編特輯】

圖、文／kotex提供

「小芬認為月經讓人羞恥，從來不和別人談論這個話題，請退後一格。」「小米生理期來時，以適當伸展運動促進血液循環，舒緩不適。請前進一格。」教室裡，一群國中七年級學生正興致盎然地在玩桌遊，不過和一般益智娛樂性質桌遊不同，這份國內首見、以月經為主題的桌遊，有效化解青春期孩子的尷尬，沉浸式體驗過程中也自然學習到與女孩經期有關的重要知識！

女性護理用品國際領導品牌靠得住Kotex，自2020年起，在台首創發起「she can青春期生理教育」公益專案，引進最新國際月經教育趨勢與資源，打造互動遊戲式月經教案與教具，在課堂點燃學習熱情，讓校園月經教育展現前所未有的活潑朝氣，引領校園師生以自然的方式解鎖月經知識、破除月經框架、建立兩性平權觀念。

為了進一步擴大「she can青春期生理教育」公益專案的影響力，幫助每一位青春期女孩安心度過生理期，即日起至9月21日止，凡民眾於全國屈臣氏通路購買任一包Kotex衛生棉，Kotex就捐出一份「she can生理用品體驗包」，內含護墊及適用不同流量的日用及夜用衛生棉，限量6萬份免費提供給111學年度參與「she can青春期生理教育」公益課程的國一女生。