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莊東杰 林品任 白建宇與NSO炫技演出

▲小提琴家林品任和指揮家莊東杰與NSO共同演出 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲小提琴家林品任和指揮家莊東杰與NSO共同演出 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國家交響樂團將在4月24日於臺北國家音樂廳舉辦力晶2022藝文饗宴《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》音樂會，4月30日舉行力晶2022藝文饗宴《莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友》音樂會，與德國波鴻交響樂團音樂總監莊東杰、韓國國寶級鋼琴家白建宇，以及美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎得主林品任同台炫技，精彩呈現名家經典。

NSO執行長郭玟岑表示，因為疫情，大家經歷了很多不曾經歷過的事情，希望能透過音樂傳遞安定的力量，感謝力晶文化基金會願意一同傳達這個信念，邀請大家一起走進音樂廳感受音樂的溫暖。

力晶文化基金會執行長詹曼君說，開春以來，世界紛擾不堪，特別需要音樂慰藉力量，這時候能有這兩場高質量的音樂會，真的很不容易。鋼琴家白建宇的大師風範，還有，指揮莊東杰和小提琴家林品任是台灣新一代的優秀音樂家，這次可看到他們在舞台上一展風采。

在4月24日音樂會中，指揮莊東杰將與小提琴家林品任同台呈現蕭頌：《詩曲》，作品25和聖桑斯：導奏與隨想輪旋曲，作品28。法國作曲家蕭頌作品憂鬱細膩，和聲豐富，極具特色。這首寫給小提琴與管絃樂的《詩曲》飽富詩意及內斂情感，呈現如夢般甜美樂音，相較演奏技巧面，其內涵及氣氛營造更具挑戰。導奏與隨想輪旋曲是法國作曲家聖桑斯為西班牙小提琴天才薩拉沙泰所譜寫，曲風華麗炫目，輕快展技，輪旋曲段落更讓人印象深刻，意猶未盡。

同場指揮莊東杰也將帶領NSO演出趙立瑋：《合流》（世界首演）以及蕭斯塔科維契：第五號交響曲。趙立瑋的作品《合流》描繪臺灣山水景色之意境。「合流」兩字具有匯聚支流合而為一之義，如同山景河景匯聚般，以南管曲調在樂曲之中緩慢地分支，之後又逐漸聚合為一。俄國作曲家蕭斯塔科維契第五號交響曲是其最受尊崇的作品之一，除了史詩級威嚴感，亦展現戰勝命運精神，常與貝多芬第五號交響曲《命運》相比。

4月30日音樂會則由指揮莊東杰攜手鋼琴家白建宇共同演繹德布西：寫給鋼琴與交響樂團的幻想曲。這首充滿無限想像的作品，是德布西唯一一首鋼琴與管絃樂團的作品，有如不受限的音樂隨筆，信手捻來皆精彩。鋼琴家白建宇受訪時說：「18年前我第一次來到臺灣並與NSO合作演出，我們發展了深厚友誼，我非常喜歡和大家分享音樂，對於來到臺北演出，感到非常開心。年輕時無法體會德布西這首幻想曲是如此美麗，我當時只是對法國音樂很感興趣，經歷這麼多年後，我才更領略這個作品的精髓。我一直覺得法國音樂很特別，它有著豐富的音色，非常「莫內」，彷彿聽到音樂就能看見景色般，是一首非常美麗的作品。期待觀眾能和我有相同的發現與感受。」

同場指揮莊東杰與NSO也將帶來陳彥興：《森林裡的無頭騎士》（世界首演）和柴科夫斯基：第四號交響曲。《森林裡的無頭騎士》以抽象的音樂素材描繪聲景，同時映照出無頭騎士的內心世界。柴科夫斯基在心情無比低落的愁雲慘霧中創作《第四號交響曲》，如影隨形的命運之聲，無止境地流轉於夢境與現實間。本場演出的三部作品分別像一部極短篇小說、一首自由揮灑的新詩，以及寫下心路歷程的日記。作曲家的音樂書寫，每一筆皆是動人的瞬間。

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