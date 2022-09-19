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公益彩券行竟是洗錢水房！　南警強力掃蕩不法資金28億

記者林悅／台南報導

台南市警局從9月5日至15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，同步查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，查獲涉案金額共計高達28億餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，專案期間查緝地下匯兌3件3人，查扣現金70萬元、匯兌金額達2億1千萬餘元；查緝洗錢水房2件50人，涉案金額達23億9千萬餘元；查緝各類賭博案計48件192人，查扣現金431萬餘元，不法賭資2億7千萬餘元。

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次刑警大隊偵三隊偵辦黃姓嫌犯為首之詐欺集團，透過網路經營水房模式，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作，現場查扣現金404萬餘元等物，清查洗錢金額5千萬餘元；第一分局查獲合法公益彩券行，涉嫌媒介不特定顧客加入網站賭博財物，再以人頭公司帳戶利用第三方支付業者匯兌賭資予賭客，該詐欺水房洗錢金額高達23億4千萬餘元；第五分局查獲藏身藝品拍賣場麻將賭博案，該賭場營業40天來往賭資高達1200萬餘元。

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑警大隊長林宏昇表示年底選舉將屆，警察局加強防制境外資金介入國內選舉，另針對詐欺及海外人蛇集團利用地下管道或洗錢移轉犯罪所得，亦將持續查緝澈底阻斷不法金流，同時強力掃蕩賭博犯罪，以「端正選風、淨化選前治安」為目標，全力維護全國選舉活動公平順利進行。

▲台南市警局查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道，威脅年底九合一選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，檢肅不法資金成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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