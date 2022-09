美洛杉磯通報首起「猴痘」死亡病例！　這類人易罹重症

▲猴痘病毒。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

美國洛杉磯公共衛生部12日表示,該地區出現首例猴痘死亡病例。該名患者在染疫後免疫功能嚴重受損,入院治療後仍不治身亡。美國疾病管制暨預防中心數據顯示,任何人都可能感染猴痘,但免疫功能低下者容易罹患重症甚至死亡,其中很大一部分病例發生在同性戀與雙性戀的男性中。

根據路透社(Reuters)報導,洛杉磯公共衛生部(The Los Angeles Department of Public Health)已與美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)共同確認患者的死亡是由於猴痘。

這是美國第二例因確診猴痘而死亡的病例,兩周前,同樣因免疫功能低下而死亡的首例死亡病例則在美國德州發生。衛生官員指出,若與感染者密切接觸,任何人都有染疫的風險。猴痘致死機率並不大,免疫系統弱的人較容易罹患重症甚至死亡。

CDC愛滋病預防部門首席醫療官布魯克斯(John Brooks)博士說,「任何人都可能感染並傳播猴痘,但是在全球疫情中,許多感染者為同性戀或雙性戀男性。」數據顯示,在美國,超過2萬1985例的猴痘病例,發生在同性戀、雙性戀和其他與男性發生性關係的男性中。