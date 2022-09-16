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社會 社會焦點 保障人權

17歲女淚訴遭強行「走後門」還被逼舔乾淨　男網友無罪理由曝

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲台中一男子上網和17歲少女約砲，事後少女報警指控男子強逼她肛交，法院審理後認為證據不足，判男子無罪。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一黃姓男子約17歲的女網友小琪(化名)來家中打砲，事後小琪報警指控，黃男強迫她舔他肛門，強行對她肛交，完事後強迫她把他的下體舔乾淨，黃男遭檢方依妨害性自主罪起訴。不過台中地院審理後，認為小琪證述前後不一，且根據驗傷報告，小琪的肛門也無明顯外傷，因證據不足判黃男無罪，全案還可上訴。

判決書指出，黃男於去年6月23日凌晨1、2時許，透過網路交友軟體「GOODNIGHT」認識17歲少女小琪，2人互加LINE好友聊天後，相約於同日早上7點在超商前見面，黃男再將小琪帶回住處房內發生關係，不過事後小琪卻報警控訴黃男強行對她肛交，並到醫院驗傷。

小琪表示，認識黃男當天2人就交往，並相約到黃男住處聊天。進房後黃男就要她含他下體，見她照做，黃男又進一步要她舔他肛門，見她果斷拒絕，黃男於是讀秒「3、2、1」，強迫她照做。

小琪指控，之後在她的同意下2人發生性行為，黃男竟趁機強行「走後門」，她做到一半突然感覺到肛門有撕裂的疼痛感，閃躲大喊「不要、很痛」，黃男卻變臉兇狠說「忍一下不行嗎？」，繼續性侵她得逞，完事後還強迫她將他的下體「舔乾淨」，小琪心生恐懼，只能哭著聽話，事後她的肛門還痛了2、3天。

黃男則承認有和小琪發生性關係，但堅決否認有任何強制猥褻、強制性交的犯行，更沒有要求小琪舔肛門或對她肛交。

法官審理後認為，小琪對於當日被性侵一事證述反覆不一，且根據小琪的驗傷結果，她的四肢、肛門均沒有明顯外傷，無法僅憑小琪有瑕疵的單一指述，就認定黃男犯行，因證據不足判黃男無罪，全案還可上訴。

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