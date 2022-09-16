「中山好青年」殺警案判8年...酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝

▲北市夜店殺警案，休假刑警薛貞國到場制止群眾鬧事，反遭「中山好青年」群組撂人圍毆喪生。(圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

共犯2014年北市夜店殺警案、被重判8年徒刑定讞的男子李聿鈞，在殺警案審理期間，竟又參與2018年北市W會館群毆案，涉與同夥林明杰等人分持刀棍，將1名酒客砍殺成重傷、送醫不治，李、林2人逃往對岸躲藏被通緝，去年（2021年）底被遣返回台歸案，台北地院審理認定2人逞兇時已動殺機，但李男賠償80萬元和解，被依殺人罪判刑11年，兇狠揮刀的林男被判刑14年，可上訴。

北市夜店殺警案發生於2014年9月14日凌晨1點多，富少曾威豪與當時還是女友的劉芯彤，不甘前1天凌晨在北市夜店SPARK和安管起衝突被趕走，找黑道份子蕭叡鴻訴苦拜託討公道，蕭男透過「中山好青年」等通訊群組，糾集多路人馬共數10人到SPARK尋仇，休假刑警薛貞國到場制止，反遭眾人用紅絨柱等硬物圍毆身亡。

▲夜店殺警案現場監視畫面截圖。（圖／資料照）

李聿鈞是當時被起訴的68名被告之一，一審被依殺人罪判刑10年6月，二審改判8年，沒想到殺警案上訴最高法院審理期間，李男竟又涉犯本件北市林森北路W會館群毆命案，本案源於W會館股東鍾祥振於2018年9月1日晚間8點多，在店內和蕭姓酒客等人發生爭執，趕緊通知兒子鍾博恩撂人來助陣。

鍾博恩一共找來6名幫手，還帶刀棍和漆彈槍等器械，李聿鈞和林明杰是鍾博恩的朋友的朋友，李男雖不認識鍾男父子、彼此隔了1層關係，仍不顧自己有案在身，依舊前往助勢，7男衝進店內揮舞刀械叫囂，蕭男1名同行朋友拿冰桶潑灑反擊，頓成主要目標，慘遭眾人圍毆倒地，奄奄一息，送醫因身中8刀而傷重不治。

警方事後獲報，及時拘提鍾男父子等6嫌到案，一審依傷害致死罪判鍾男父子各10年徒刑，另4嫌各被依傷害致死、殺人等罪判刑8年到11年6月，二審大逆轉認定鍾男父子與其中2嫌伍文杰、張志傑只有叫囂舉動，2020年2月改依恐嚇危害安全罪判4人各1年6月到2年徒刑定讞，拿刀逞兇的共犯郭宇棟、周祐興經最高院2020年6月駁回上訴，各依殺人罪被判刑11年6月定讞。

李聿鈞和林明杰在案發後僥倖逃脫，一起搭機到對岸躲藏，直到去年12月28日才被緝獲遣返回台歸案。李男因殺警案被判刑8年定讞，直接入監服刑，他在本案否認毆打被害人，辯稱僅揮舞棍棒嚇唬對方，林男到案被羈押至今，對於檢方起訴內容都認罪。

法官審理認定，因被害人用冰桶潑灑還擊後，林男2秒內連砍對方4刀，已起殺機，此時李男持棍逼近，郭男與周男也上前揮刀，4人已從原先的恐嚇犯意，升高為殺人犯意，且彼此有犯意聯絡與行為分擔，縱使李男揮擊被害人就後退，仍不能據此脫罪。

不過法官考量李男已賠償死者家屬30萬元達成和解，並歸還檢方核發給死者家屬的50萬元犯罪被害人補償金，依殺人罪判他11年徒刑，林男兇殘揮刀又無任何賠償彌補作為，被判刑14年，仍可上訴。