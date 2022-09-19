英女王辭世90分鐘　陸廠獲大量英國國旗訂單一天趕工14小時

▲大陸一間工廠員工在英女王辭世後趕工製作英國國旗等相關旗幟。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

英女王伊莉莎白二世8日辭世後90分鐘，位於大陸海南的一間工廠湧入訂製成上萬面英國國旗的訂單，紹興某公司的100多名員工也放下其餘工作，首先趕製英國旗幟，從上午7時半起，一天工作14小時。

▲英國民眾手持國旗及各式旗幟目送女王靈柩隊伍。（圖／路透）

《環球時報》報導，在英國女王逝世前，這間工廠一直在生產世界盃用的國旗。這家公司從2005年開始進入這一行業，為世界盃等體育賽事以及國慶日等活動生產國旗。

該公司總經理表示，他們在第一周內生產了至少50萬面英國國旗，「一部分將被哀悼者拿在手中或者掛在自己家門外，還有一些旗幟上有伊莉莎白二世的肖像及標註出生和逝世年份的圖像。」

據了解，該公司製作的旗幟寬度約21公分至150公分不等，「第一個客戶（女王逝世當天）在北京時間凌晨3時下單數萬面英國國旗。當天早上，公司庫存的2萬面英國國旗就被運送出去。」

一名資深工廠員工則指出，之前曾為一場皇家婚禮趕製英國主題旗幟的訂單，「每面旗幟背後都有一個故事，這一次是英國女王，他們（買家）要購買這些旗幟，來沈痛悼念女王。」