星宇航空招募機師！符合3條件「12／11前都可投履歷」

▲星宇航空招募機師。（圖／星宇）

記者李宜秦／台北報導

因應機隊擴張及新機導入規劃，星宇航空持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23:59開放履歷投遞，本踢錄取者將於明年第三季至澳洲接受一年的訓練，受訓期間學雜、食宿及保險費用由公司負擔。另去年底受訓完成的第三梯成員有望於明年底上線執飛，平均年齡僅27歲。

星宇航空表示，凡中華民國國籍，具大專以上學歷 (應屆畢業生或役男亦可)，並擁有合格之英文檢定證明，就可至星宇航空招募網站報名（ https://careers.jx-starlux.com/Pilot/Cadet ），申請參加培訓計畫。

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星宇航空將於今年底進行第四梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「筆試」、「初階面試」、「團體面試」、「飛行員潛質測試」、「甲類航空體檢」及「個人專業面試」等六階段。

▲▼星宇航空招募機師，12/11前都可投履歷。（圖／星宇）

星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募3個梯次。首梯參與培訓的飛航員皆已全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛。第2梯培訓飛航員也即將完訓。

而於去年11月前往澳洲受訓第3梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人，平均年齡為27歲，是星宇目前最年輕、同時也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。

星宇航空表示，今年為星宇航空機隊成長最快速的一年，第3架A330neo廣體客機於上個月底正式抵台，首架A350廣體客機將於10月完成交機，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、4架A330neo及2架A350新機。