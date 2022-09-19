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拚首位女鄉長！萬丹鄉參選人李麗卿造勢晚會　3千人湧入

▲民進黨提名萬丹鄉長候選人李麗卿(18)日晚在萬丹鄉竹林村竹林宮前廣場舉行造勢團結晚會 。（圖／李麗卿服務處提供，下同）

▲民進黨提名萬丹鄉長候選人李麗卿(18)日晚在萬丹鄉竹林村竹林宮前廣場舉行造勢團結晚會 。（圖／李麗卿服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨提名萬丹鄉長參選人李麗卿，18日晚在萬丹鄉竹林村竹林宮前廣場舉行參選以來的第一場造勢團結晚會，現場湧入近3000人，場面相當熱絡。

與會地方人士有縣長候選人周春米出席的民進黨屏東縣黨部主委羅平道、縣議員候選人呂少麒、方天仕、郭再添、洪宗麒及鄉民代表候選人古欣巧、蔡沄杉、張美慧、李武龍、鄭又昌、羅司倫、李天德等人。

▲民進黨提名萬丹鄉長候選人李麗卿(18)日晚在萬丹鄉竹林村竹林宮前廣場舉行造勢團結晚會 。（圖／李麗卿服務處提供，下同）

▲民進黨提名萬丹鄉長候選人李麗卿(18)日晚在萬丹鄉竹林村竹林宮前廣場舉行造勢團結晚會 。（圖／李麗卿服務處提供，下同）

羅平道在台上公開宣示，李麗卿是民進黨經過初選正式而且唯一提名的萬丹鄉長候選人，他呼籲萬丹鄉民，「周春米一票，李麗卿一票；李麗卿一票，周春米一票」讓屏東第一個女縣長和萬丹第一個女鄉長，雙女首長雙雙當選。

方天仕肯定李麗卿過去在代表會「堅持做對的事」，對鄉政的監督絕不放水。方天仕表示，李麗卿嫻熟議事規則，對預決算的審查更是用心，如果李麗卿當選萬丹鄉長，這絕對是萬丹鄉民的福氣。郭再添回憶過去在公共事務上和李麗卿併肩作戰，再三懇求萬丹鄉民全力支持李麗卿參選萬丹鄉長，他願意和李麗卿繼續為鄉親打拚。

萬丹鄉農會前總幹事也是竹林村耆老薛春吉表示，他從小看李麗卿長大，無論是務農、養牛、經商、從政，她攏是真堅持，攏是拚第一名。根據他對李麗卿的瞭解，以及對農會事務的熟悉，他絕對相信麗卿的清白。希望咱所有的鄉親，全力支持她成為萬丹鄉歷史上第一個女鄉長。

李麗卿鄉長競選總幹事前鄉長林正峰表示，20幾年前李麗卿擔任萬丹鄉代表會主席時，他是當時老鄉長陳財的秘書。李麗卿在議事上的嫻熟運作以及鄉政預算審查上的認真，讓老鄉長陳財印象深刻，雖然鄉公所和代表會立場不盡相同，但是李麗卿「對事不對人」、「堅持做對的事」的問政態度，也獲得了老鄉長陳財的肯定。

李麗卿上台語帶哽咽地向所有到場，他父親李文正生前的好友致上最深的謝意。她回憶起他父親李文正，前萬丹鄉代表會主席、北派最忠實的長工，當年給李麗卿的教導就是「為鄉親的權益，堅持做對的事」。所以她從政以來，不會講好聽騙人的話，不會結黨營私，默默地做、無怨無悔地付出，選農會拚8年，為了農民的利益被構陷官司纏訟8、9年，到現在竟然還被同黨背骨的同志拿出來攻擊。但是她依舊無怨無悔，因為她相信「鄉親是我最給力的後盾」，她在初選在所有人都不看好的情況下，竟然能夠殺出重圍獲得鄉親和黨員同志的肯定，贏得初選光榮的勝利，相信人在做天在看，萬丹鄉長的大選，李麗卿在鄉親的痛惜下，絕對更加有信心能夠突破重圍，當選成為萬丹歷史上第一位女鄉長。

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