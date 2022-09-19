不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

▲近日大小地震不斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

適逢921大地震滿23年前夕，先是發生917台東關山規模6.4地震，之後又有918台東池上規模6.8大地震。中央氣象局判定，前者應該為前震，918地震才是本次地震序列的主震。不過，就有網友一想到，主震後又出現兩起規模5以上的有感餘震，就害怕的在PTT的Gossiping板上問卦，「主震真的沒了嗎？」引發話題。

這位網友文中表示，「下午的6.8主震之後又出現兩起5以上有感餘震，讓人感到非常害怕，主震真的結束了嗎？天佑台灣……」貼文一出，就有人也覺得毛毛的，「真的蠻抖的」、「頻繁的同一位置……怕」、「反正今天我是不會關門了，水裝滿、手機帶好」、「拜託沒了，再震我真的會漏尿」、「再上去會出大事的。」

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還有一派相當鎮定，「主震是事後論吧」、「不用想太多，大自然力量沒法抵抗」、「要等這一波告一段落，才會確定哪個是主震」、「除非有規模比6.8高，目前還是以規模最高為主震。」有人則是不禁有所聯想，「當年921之前也有幾個6級」、「921前三天也是大小地震不斷。」

▲原PO一想到主震如果還沒來，就感到害怕。（圖／翻攝自PTT）

本站稍早則報導《餘震突然停了！氣象局坦言「怪怪的」：不確定是否屬正常現象》，今日10：07花蓮卓溪發生規模5.9地震後，中央氣象局表示，最後的餘震發生在今日10：26，到現在都沒有再發生規模足以發出預報的餘震，無法確定是否為正常現象，初判朝樂觀方向看待，推測地震密集發生的階段已過去。

氣象局地震中心主任陳國昌坦言，「忽然就這樣停了，我們也覺得怪怪的，不確定是不是正常現象」，他指出，中央山脈東側或花東縱谷西側的地震，從以往的地震模式來看，發生較大規模地震後，很少會發展成長系列的地震序列，跟此地震形態類似。

陳國昌表示，目前朝向樂觀方向看待，推測是「地震密集發生的階段」過去了，接下來可能就是較長時間才會出現餘震，算是一個好的現象，雖然外界擔心會有更大規模的餘震，但目前以兩個跡象推測，此機率非常小。第一，地震減少趨勢明顯，若還會發生更大餘震，照理說趨勢不會減少。

第二，按照這次震央的地質結構以往發生地震的行為模式，很少像這次的地震序列，通常是一次發生較大規模地震，或是短時間內發生兩、三次大規模地震，而不是帶起地震群。本次地震情況是有前震、主震、餘震，目前看來該地區能量釋放已經差不多，預測應該不會再有更大規模餘震。