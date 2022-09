iPhone 14 Pro動態島可以養貓！　在島上散步還會趴下睡覺

▲蘋果動態島開放第三方開發者創造新體驗,最近爆紅的是一隻電子寵物貓。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

iPhone 14 Pro系列帶來的全新「動態島」互動介面,蘋果(Apple Inc.)開放讓第三方開發者參與創造「動態島」更多互動模式,最近島上一隻慵懶睡覺的小貓,吸引了許多關注。

蘋果允許第三方開發者創造更多「動態島」體驗,已有許多有趣的開發,最終可能發展成為遊戲。

美國知名論壇Reddit閱讀器app「Apollo」的開發者賽利哥(Christian Selig)日前就在推特上分享自己的創意,在app中新增Pixel Pals功能,只要使用者透過「Apollo」瀏覽Reddit論壇期間,動態島上就會出現一隻小貓,會在島上走來走去,累的時候還會趴下睡覺,冒出「zzz」的符號。

▲貓咪會在島上走來走去,也有狗狗可選。(圖/翻攝推特)

賽利哥植入的小功能,已吸引貓奴們的關注,這也像是現代版的「電子寵物」。不只是貓咪,小寵物還可以是狗、刺蝟、狐狸或是墨西哥鈍口螈,他們只有在瀏覽Reddit論壇期間會出現,而且只限定在動態島上方的區域,叫作「動態島動物園」(Dynamic Island Zoo)。

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E