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iPhone 14 Pro動態島可以養貓！　在島上散步還會趴下睡覺

▲▼蘋果動態島開放第三方開發者創造新體驗，最近爆紅的是一隻電子寵物貓。（圖／翻攝推特）

▲蘋果動態島開放第三方開發者創造新體驗，最近爆紅的是一隻電子寵物貓。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 14 Pro系列帶來的全新「動態島」互動介面，蘋果（Apple Inc.）開放讓第三方開發者參與創造「動態島」更多互動模式，最近島上一隻慵懶睡覺的小貓，吸引了許多關注。

蘋果允許第三方開發者創造更多「動態島」體驗，已有許多有趣的開發，最終可能發展成為遊戲。

美國知名論壇Reddit閱讀器app「Apollo」的開發者賽利哥（Christian Selig）日前就在推特上分享自己的創意，在app中新增Pixel Pals功能，只要使用者透過「Apollo」瀏覽Reddit論壇期間，動態島上就會出現一隻小貓，會在島上走來走去，累的時候還會趴下睡覺，冒出「zzz」的符號。

▲▼蘋果動態島開放第三方開發者創造新體驗，最近爆紅的是一隻電子寵物貓。（圖／翻攝推特）

▲貓咪會在島上走來走去，也有狗狗可選。（圖／翻攝推特）

賽利哥植入的小功能，已吸引貓奴們的關注，這也像是現代版的「電子寵物」。不只是貓咪，小寵物還可以是狗、刺蝟、狐狸或是墨西哥鈍口螈，他們只有在瀏覽Reddit論壇期間會出現，而且只限定在動態島上方的區域，叫作「動態島動物園」（Dynamic Island Zoo）。

至於沒有新iPhone的人如果也想要手機上能出現這些可愛動物，賽利哥說同樣能夠在鎖定畫面加入小工具，讓可愛小動物出現在時間下方。

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