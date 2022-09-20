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iPhone 14 Pro版相機「畫面狂抖」惹怨！　蘋果下周推軟體更新

▲靈動島新功能。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 Pro版相機傳災情。（圖／記者陳俐穎攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

購買蘋果（Apple Inc.）iPhone 14 Pro系列新機的用戶可能會發現，在使用第三方APP開啟後置鏡頭時，會造成畫面抖動的現象。對此，蘋果正著手軟體更新，以解決這項問題。

彭博社專門追蹤蘋果消息的記者戈爾曼（Mark Gurman）引述蘋果指出，公司已針對這項問題找出解決方案，軟體更新將會於下周進行，這次的軟體修正也是蘋果iPhone 14全系列推出後，第二次進行的軟體修正。此前是在上市當天，新機用戶被要求更新置iOS 16.0.1版本，目的便是解決開啟FaceTime的相關問題。

iPhone 14系列新機上市後，部分用戶已經在網路上抱怨相機出現BUG，在使用第三方APP開啟鏡頭畫面產生搖晃的現象時，手機甚至會發出喀噠喀噠的物理噪音，那是因為光學圖像硬體在與部分第三方APP連動時，出現失效的情況。

當中所指的第三方APP大有來頭，包括Snapchat、TikTok、Instagram和臉書，但用手機中內建的相機APP時，就不會出現相同狀況。

iPhone 14 Pro版的新相機模組，主鏡頭首度配備48兆像素傳感器，也是今年的一大亮點。

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