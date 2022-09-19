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進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%　前主任：日311大地震也是

記者陳俊宏／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，中央氣象局判定，6.8地震才是本次地震序列的主震，917台東關山6.4地震為前震，氣象局表示，進入地震活躍期。對此，氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，「主震後出現」只有5%機率，像是日本311大地震就是如此，未來可能還有規模6.3餘震。

郭鎧紋接受《東森新聞》訪問指出，經統計，在台灣發生規模6地震，之後再發生比原先規模6更大的機會，通常只有5%；20分之19出現規模6地震，「我們可以很安心說這是主震，只有大概20分之1會出現更大。」

郭鎧紋說，這例子不是只有台灣有，日本311東日本大地震前夕、3/9也出現過規模7.3地震，相當於釋放46顆原子彈，等於921地震，當時認定是主震，沒想到2天後出現規模9.1地震。

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▼台東池上規模6.8地震。（圖／氣象局）

▲▼規模6.8地震。（圖／氣象局提供）

▼台東關山規模6.4地震。（圖／氣象局）

▲台東關山6.4地震。（圖／氣象局）

郭鎧紋表示，地震序列裡面，最大地震就是主震，最大餘震可能比主震規模小0.5，像921有3個最大餘震規模6.8，和主震大概差規模0.5；這次發生規模6.8地震，未來可能還會有規模6地震，最大大約就到規模6.3，比規模6.4前震稍微小一點。

氣象局地震中心主任陳國昌指出，規模6.8地震為本次地震序列的主震，17日晚間的6.4地震應為前震；2018年花蓮美侖大地震與本次情況類似，先是出現規模5.8地震，後續又出現規模6.3、5.9地震，一天內發生90多起地震，其中包括3到4起規模5以上地震，也是「先出現前震再主震」的情況。

陳國昌說，該區域已有幾10年沒發生規模5.5以上地震，50年來也只發生過7次規模5以上地震，其中6次規模低於5.5，等於這幾10年來累積的能量很大，所以才會出現較大地震。

而今年規模6以上地震已8起，往年平均值為2.7到2.8起，是否進入地震活躍期？氣象局地震中心課長陳達毅則說，今年高於規模6以上地震，的確高於平均值，若以數量來看，當然就是一個活躍期。

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