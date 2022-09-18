「玉里房屋倒塌」登NHK熱門第一！日網關注台灣6.8強震

▲台灣規模6.8強震新聞衝上NHK新聞首頁。（圖／翻攝自NHK）



記者王佩翊／編譯

台東稍早發生規模6.8強震，花蓮玉里1棟3層樓建物倒塌，4人受困，目前僅2人獲救，搜救人員已派出機具救援受困的另外2名母女。而在花蓮也發生自強號出軌事故，東里站月台更是倒塌。相關新聞隨即受到日媒轉載，並瞬間登上《日本放送協會》（NHK）的熱門新聞排行榜第一名。

▲台東強震相關報導、影片登上日本Yahoo新聞網站熱門。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞）

花蓮玉里一棟3層樓建築物遭強震摧毀，經查位在1樓的7-11有4人受困，分別是房東、房東太太以及一對母女。搜救人員稍早趕往現場後，已順利救出房東夫婦，但是母女仍受困，目前已經準備動用大型機具，擬破壞混擬土塊救援。

▲台鐵花東線東里站月台崩坍。（圖／網友授權提供）



台鐵也表示，受強震影響，東里站月台雨棚崩塌，混擬土塊砸到一旁的420次柴聯自強號，導致該班列車出軌，從畫面中更可以開到車體嚴重歪斜，乘客嚇到驚恐爬出車廂。據悉，有3節車廂傾斜，而約20名乘客已全數離開車廂與月台區，但由於事故影響，目前東里-東竹區間暫時中斷，已啟動公路接駁。

《日本放送協會》（NHK）第一時間報導台灣地震災情，引發網友熱烈討論，不僅如此，該篇報導也登上站內熱門第一名。

▲日本雅虎將台東強震新聞拉到首頁（圖／日本雅虎）

另一方面，台灣發生規模6.8地震，日本雅虎官網也將相關新聞拉到首頁，目前至少吸引433名網友熱烈留言回應。有網友也表示，「請盡速確認台灣的情況，如果有需要，不管對方是否有要求救援，也應該立刻趕過去協助」、「每次日本發生災害時，全東亞只有台灣主動協助，感謝不應該只用嘴巴說，應該要用態度與行動展示」等。

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