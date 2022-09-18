驚悚畫面曝光！花蓮東里「道路裂開隆起」　8千人嚇壞：像電影情節

記者朱祖儀／綜合報導

台東池上鄉今（18）日下午2時44分發生規模6.8強震，各地陸續傳出災情。一名網友發文透露，行駛在花蓮富里鄉東里的路上時，發現有許多地面都裂開隆起，許多駕駛在路上都被嚇得不敢貿然前進。驚悚畫面曝光後嚇壞超過8千人，直呼「太可怕了」。

▲▼許多地面隆起。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，「剛剛的地震，花蓮東里，地裂了」。從照片中看到，有許多道路受到地震影響，呈現隆起、凹凸不平的模樣，柏油路表層全都嚴重變形，且不只一個地方，甚至一旁的反光防撞桿也被整根拔起。另外，還能發現部分路段還有轎車和大貨車經過，但駕駛都不知要如何行駛，只能儘量繞道而行。

▲▼因地面隆起，駕駛不敢貿然前進。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片曝光後嚇壞8千多名網友，不少人紛紛留言表示，「很嚴重，暫且別往那邊去」、「921大地震就是這樣子」、「恐怖，天佑台灣」、「誠心希望東部諸位鄉親平安」、「大家要注意安全，要平安」、「希望大家都平安，東西壞掉沒關係」、「極淺層地震對於地表破壞又很大」、「好可怕，像電影情節」。

▲許多網友被隆起地面嚇到。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不僅東里地面隆起，本站稍早報導《台鐵「鐵軌嚴重扭曲」 驚悚畫面曝！東里-東竹區間中斷》，台鐵東竹站北邊鐵軌嚴重扭曲，東里-東竹間為單線區間目前中斷，已啓動公路接駁。台鐵局表示，受地震影響，東里站月台雨棚掉落，導致420次出軌，有3節車廂站內傾斜，旅客約20人已離開車廂，到達月台。