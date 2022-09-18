鏡電視取代TVBS鬧上NCC　大豐、TBC每月多收上架費400萬



▲NCC20日將調處TVBS被移頻案。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC18日證實，大豐、TBC2家有線電視集團申請TVBS移頻 到CH158與CH149，並上架鏡電視新聞台到CH55，因被移頻的雙方有爭議，已排定在20日進行糾紛調處。



根據大豐、TBC申請頻道調動理由是要求明年授權費降價，但TVBS的代理商中嘉集團不同意，談判破裂後，大豐、TBC直接向NCC提出頻道異動申請，將TVBS目前在CH55「黃金地段」的頻道，調到非常後段的CH158與CH149。



業界指出，大豐、TBC主張要調動TVBS的原因包括頻道一直在YouTube同步直播，影響有線電視訂戶透過付費收看。但，目前有多家新聞台都在YT或其他直播平台同步播出，只移Ｔ台，也有直播的東森、三立沒移，是否另有考量？業者反應，因東森、三立這兩台都相對友善，價格也沒T台高。此事件仍引起外界質疑TVBS因政治色彩明顯，是否有政治因素介入？



大豐有線電視日前曾就此傳聞表示，一切均以商業利益考量。據業界人士表示，目前鏡電視新聞爭取上架有線電視播出，多數上架在CH8X播出（尚待NCC審議許可），上架服務費（上架費）的市場行情是每戶每月2元，如果是上架到CH5X的新聞台黃金頻段，行情更高達每戶每月5元，如果大豐、TBC的CH55改播鏡電視新聞台，每月將可多收入400萬以上。