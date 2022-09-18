農委會審張善政案挨批選舉打手　 陳駿季：公務員依法行事

▲農委會副主委陳駿季今（18日）強調審查張善政案是依法行事。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會16日初步公布調查結果，證實在提交的21篇研究報告中，有6篇高度重複。但引發外界質疑，用論文規格來檢視研究報告，根本是「殺雞用牛刀」、淪為政黨選舉的打手。農委會副主委陳駿季今（18日）回應，契約裡本來就載明以期刊規格處理，公務員依法行政，強調沒有選舉考量。

陳駿季今天出席「第12屆大專生迴游農村競賽」頒獎典禮，面對媒體詢問時回應，契約裡就有明確規定，科技計畫研究報告要比照期刊規格來處理，「這是無庸置疑，不會因人改變遊戲規則」。他強調，農委會完全是依據合約精神，「公務員依法行事，被稱為打手，這是不妥的」，而且複審進度也會依據處理流程進行，不會刻意選在選舉前後公開。

針對保密條款，陳駿季重申，農委會沒有和任何一方簽訂終身保密契約，但在合約裡有規範應保密事項，要求乙方宏碁公司若要公開相關契約、執行情形與研究成果，必須經過甲方農委會同意，但農委會已經把相關報告都已上網公開，所以「現在這個時間點，已經沒有所謂保密不保密的的事情」。

陳駿季還說，張善政所提的保密契約，應該是宏碁公司跟張善政所簽訂的，至於怎麼簽訂、內容為何？農委會並不清楚。但他也表示，宏碁若想公開相關研究內容或有疑義，歡迎來文詢問農委會。

張善政過去任職宏碁副總期間，擔任農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，3年計畫共完成21篇研究報告，總經費5736萬。但上月底遭踢爆，報告內容有多處抄襲媒體報導、國內外網站內容、論文、農委會資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告，農委會經過3周比對調查，發現有6篇有高度重複性，且未引述來源、未列參考文獻。

農委會16日正式行文宏碁公司與計畫主持人張善政，要求在9月30日前提出書面說明，待收到書面回覆後，會再彙整研判是否有侵權事實，若研判有就會進入複審，由半數為外部專家組成的專家會議做最後的結果確認與後續處置。