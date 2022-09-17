快訊／新店夫妻陳屍家中...親友見狀嚇壞　警拉封鎖線調查中

▲夫妻死於家中，原因待查。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一對夫妻陳屍安泰路家中，19日家屬到場探望時，驚見2人陳屍房間，嚇得急忙報案，目前鑑識人員剛趕到現場，案發原因有待調查釐清。

據了解，死者夫婦的住處近期遭市府農業局判定為違建，拆除大隊有行文要求自行拆除，夫妻倆多次向農業局申請緩拆及訴願未果，疑似因而心生不滿，至於死亡原因有待進一步調查。

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