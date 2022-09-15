妻突揪逛好市多　他見購物車揭「心碎真相」：我是工具人！遭網轟

▲妻子揪他一起逛好市多。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售的商品物美價廉，吸引不少民眾前往購買，一名男網友表示，因為老婆嫌棄他不懂「逛」的樂趣，因此都會找姊妹逛好市多，不過老婆日前竟主動提出邀約，讓他很意外，一到賣場老婆直衝指定區域，把東西丟進購物車就往結帳區走，得知真相後讓他超難過，「我只是工具人」。

「久違邀約必定有詐！」原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，逛賣場習慣買好喜歡的東西就離開，不過老婆喜歡慢慢逛慢慢看，「半小時內可以結束的採買，硬生生被逛到超過兩個小時，然後就是吵架的開始」，後來老婆都會找朋友逛，不過最近老婆竟主動邀約，「我就耐著性子學習體會逛大賣場的樂趣，當成散步的感覺」。

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▲原PO傻眼嘆，「原來我只是工具人。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



一走進賣場，老婆直衝指定區域，啪啪啪的把商品丟入購物車，就朝著結帳區走，原PO疑惑「欸？妳不逛喔？」老婆表示，慢慢逛會找姊妹一起，「反正逛大賣場你又不覺得好玩，那就來幫我把這些很重的東西帶回家」。原PO聽完後又好笑又無奈，「原本想說來學著陪她逛街，結果她只想要我來當工具人」，最後他請老婆買夠用就好，剩下的網路買，「不然光是現在這車怎麼拿回家我都很頭痛」。

貼文曝光後，網友們認為原PO要檢討，「版主這篇文讓我知道，我老公對我超級好，超疼我的」、「怎麼樣買東西你都不開心，你很傲嬌耶」、「我老公來就是搬重物，沒有哀號過，看來他比較懂生存」、「再嫌，小心連工具人都當不了」、「你老婆嫁給你，不管去哪，都沒辦法慢慢逛放鬆心情吧，只管目的，生活會失去很多樂趣」、「你還是不適合逛好市多下次不要跟了」。

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