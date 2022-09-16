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老公有女友！人妻仍在腰間刺他名字　「這理由」讓名醫紅了眼眶

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

▲女患者相當愛她的老公。（示意圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

記者鄭文晴／綜合報導

在醫院工作久了，能看盡人生百態。神經外科醫師蔡東翰今（16）日分享一個案例，一名做腰椎手術的越南女子急著今天辦出院，原因是老公很忙不想耽誤時間，他好奇問「妳腰際的地方有先生名字的刺青，妳一定很愛妳先生齁！」女子回「對啊我很愛他，但是他有女友了不愛我」，女子表示，看到對方過得好就滿足，讓蔡東翰忍不住紅了眼眶。

蔡東翰在臉書發文分享，表示昨天腰椎手術的女病人，今天早上查房時，用著越南口音的國語詢問是否能出院，在確認傷口不痛後，女患者表示自己老公等等會幫忙辦出院。蔡東翰回說，「可以呀！但妳不是住桃園嗎？要不要多觀察一天再出院比較安心。」女子回道，「沒關係，我老公很忙，今才有空幫我辦出院，我不想讓他辛苦，兩頭忙。」

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▲。（圖／翻攝自蔡東翰臉書）

▲蔡東翰醫師分享故事。（圖／翻攝自蔡東翰臉書）

蔡東翰接著說，「對了，昨天手術的時候，不小心看到妳腰際的地方有妳先生名字的刺青，還蠻大字的，妳一定很愛先生齁！」女子回，「對啊！我非常愛我的先生，但是他不愛我。」

「不會吧！那一天他帶著妳的核磁共振來看我門診的時候！非常的著急，問得很仔細，而且在這之前他已經詢問過好幾家醫院，也做了功課，知道我使用的是無鋼釘腰椎手術，安全性非常高，他就立刻決定要讓妳在這裡手術了，妳怎麼會認為他不愛妳呢？」

女子說，「他真的對我很好，但是，他有女朋友了，他非常喜歡她」，表示只要看到他們過得好自己也就滿足了，「我既然很愛他，就不應該勉強他。」

這時，空氣中突然一片寧靜，所有人都沉默了。蔡東翰寫道，看著女子眼裡的閃閃淚珠和一抹淡淡微笑的嘴角，「難道這就是真愛嗎?」

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關鍵字：

蔡東翰夫妻人妻真愛

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