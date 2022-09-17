藍營「復仇者聯盟」亮相　22縣市候選人聯合文宣10月出爐

▲國民黨10月中預計發放全國聯合文宣。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

九合一地方選舉即將在今年11月26日投票，國民黨今年將製作「全國性文宣」，讓民眾拿到一張文宣，即可了解全部候選人去蕪存菁的政見。國民黨文傳會主委洪孟楷指出，從發想設計製作到初稿完成僅花1週時間，印刷、製作費不超過15萬元，但希望可以發揮到最大效益。

洪孟楷指出，自他上任之後跟文宣部討論，雖然現在候選人競選方式仍以網路、臉書社團為主，但還是不少選民喜歡拿到紙本、白紙黑字有承諾的感覺，因次這一個多禮拜文宣部、傳播部積極與22位黨籍縣市長參選人陣營聯繫，已取得各參選人最精華的競選政見。

洪孟楷說明，該份文宣將以A3大小、三摺頁的形式亮相，封面會是全部的候選人，尤其6都，會以「復仇者聯盟」的概念呈現，也是要告訴選民，國民黨這次是要打群體作戰，上面也會附上各候選人的聯絡電話與地址，國民黨粉專、ＱＲcode等，資訊量會非常龐大，希望可以透過這樣的聯合文宣，幫助選情加溫。

洪孟楷說，聯合文宣預計印製10萬份，之後將發送到22個地方黨部與直轄市、縣市長參選人競選總部供民眾取閱，要讓民眾一紙在手，就能掌握所有藍營縣市長參選人的政策牛肉。

他進一步指出，聯合宣品都是由黨工自行設計，以最少的經費，希望達到最大的宣傳效果，全部費用，連同運費總成本不超過15萬元。