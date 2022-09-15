歡慶SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒奪「啤酒界坎城競賽」金牌！門市與各大通路限時優惠即日開喝

▲金色三麥集團執行長葉冠廷表示，本次獲獎除了對於SUNMAI金色三麥產品品質給予最高肯定，證明台灣也有和世界強權並駕齊驅的釀造實力。

消費中心／綜合報導

台灣釀起來！歐洲啤酒之星大賽於昨（14日）公布獲獎名單，SUNMAI金色三麥在競爭激烈的「蜂蜜啤酒」項目中榮獲金牌肯定，不讓傳統歐美啤酒大國專美於前，用扎實的釀造工藝讓世界看見台灣！歡慶摘金零時差，金色三麥餐廳推出9/15一日限定蜂蜜啤酒免費喝活動，9/16～9/22再享蜂蜜啤酒內用半價；此外，9/15～9/22於SUNMAI BAR加購蜂蜜啤酒只要99元；還有全台7-11、全家便利商店及其他通路優惠即日起同步開跑，一起與SUNMAI金色三麥分享金牌喜悅！

精釀實力「蜂」靡全球！SUNMAI金色三麥中止歐美連霸，讓世界看到台灣

全球酒廠爭相角逐，堪稱「啤酒界坎城競賽」的「歐洲啤酒之星大賽」（EBS, European Beer Star），以專業評選標準奠定世界級的啤酒殿堂地位，SUNMAI金色三麥展現堅強釀造實力，從40個參賽國家、超過2,000款啤酒中脫穎而出，以「蜂蜜啤酒」成功獲得金牌，中止創賽以來歐美啤酒強權在此項目的連霸紀錄，用金牌證明Taiwan Can Brew！

▲SUNMAI金色三麥憑藉著完美調和蜂蜜香甜以及麥芽風味的蜂蜜啤酒，成為「亞洲唯一」在歐洲啤酒之星大賽的「蜂蜜啤酒」類型中獲得金牌的酒廠。

前往德國慕尼黑領獎的金色三麥集團執行長葉冠廷表示：「SUNMAI金色三麥從10多年前開始參加海外各大賽事，每次都能以穩定的品質獲獎，這些光榮和成就屬於酒廠團隊每一個人，我們證明了台灣除了有聞名全球的高科技，也有和世界強權並駕齊驅的釀造實力，SUNMAI金色三麥用啤酒讓世界看見Taiwan Can Brew！ 」

▲SUNMAI金色三麥大展精釀啤酒實力派本色，以「蜂蜜啤酒」榮獲「歐洲啤酒之星大賽」金牌肯定，藉由精湛的釀造技術讓台灣躍上國際舞台！

台灣最高紀錄保持者！啤酒職人的堅持與講究，釀出「最珍貴的世界冠軍」

SUNMAI金色三麥成為亞洲首家在歐洲啤酒之星大賽以「蜂蜜啤酒」獲得金牌的酒廠，關鍵來自職人般的工藝精神，以及對釀造原料的堅持，近年因氣候變遷導致蜂蜜產量逐年下降、價格飆升，SUNMAI金色三麥仍堅持選用一年僅有二十八天產期的龍眼蜜釀造蜂蜜啤酒，打造出「最珍貴的世界冠軍」。同時，SUNMAI金色三麥本次奪金，更讓酒廠歷年獎牌數量紀錄累計達63面，再次刷新自己保持的台灣最高紀錄。

▲SUNMAI金色三麥本次歐洲啤酒之星大賽摘金，讓酒廠歷年獎牌數量累計達63面，再次刷新自己保持的台灣最高紀錄。

門市、通路同慶世界冠軍！蜂蜜啤酒限時一天免費喝，再加碼連續一週內用半價

歡慶摘金零時差！金色三麥餐廳全台門市推出9/15一日限定活動，蜂蜜啤酒免費喝！緊接著9/16～9/22，連續一星期到金色三麥餐廳內用都享蜂蜜啤酒半價；此外，9/15～9/22於SUNMAI BAR加購蜂蜜啤酒只要99元；除了門市內用優惠，即日起，全家便利商店、7-11蜂蜜啤酒限時第二件半價，還有各大通路摘金優惠全台同步開跑！

▲歡慶摘金零時差！金色三麥餐廳全台門市推出9/15一日限定活動，蜂蜜啤酒免費喝！9月16日至9月22日，限時一週內用蜂蜜啤酒全面半價！

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