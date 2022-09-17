他拿到「iPhone14 Pro Max瑕疵機」　蘋果店員給1補償！網驚賺爛了

▲原PO拿到深紫色「瑕疵機」。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

果粉陸續拿到iPhone14新機，但有人反映資料轉移完，卻無法開機的狀況，認為是拿到機王。一名網友則哀號，昨（16）日赴蘋果專賣店拿2支iPhone14 Pro Max，其中一支底面有小白點，擦也擦不掉，隨後店員也認定是「瑕疵機」。由於當下沒有多的庫存，於是店員「給予1補償」，讓眾網友驚呆了。

一名男網友在Dcard表示，幸運在首批訂到2支 iPhone 14 Pro Max深紫色，而昨日早上與弟弟去蘋果101店取貨，傻眼的是，原PO開箱檢查時，驚見手機底部有個小白點，跟服務人員反映後，一開始以為是殘膠，無奈就是清不掉白點。

隨後蘋果店員拿放大鏡檢查，也認定是瑕疵品，對方接著表示，「以往這樣的情況，我們可以現場換一支給您，但因為現在實在沒有存貨，我們也不希望你重新訂購要等許久。」而弟弟站在一旁，表示願意跟原PO交換，改拿這支瑕疵機。

正當原PO一臉猶豫時，店員致歉之餘也給予補償方案，表示「可以提供您一個免費的保護殼，當作小賠償，任您挑選。」原PO深思一番後，決定接受店員的折衷方法，「畢竟我的所有Apple 產品都有保AppleCare+，何況這個小白點也實在是挺小的。」

▲原PO眼尖發現，螢幕最下方有一點小白點。（圖／翻攝Dcard）



最後，原PO挑了一款皮革保護套，接著現場做資料轉移，兄弟倆才離開門市，原PO也慶幸直呼弟弟拿到的新手機沒有任何問題。

文章曝光後，底下網友熱議「圈起來我還是看不太到，看來我去領手機的時候也要帶個放大鏡了」、「你眼睛也太厲害，我拿完就走了，腳很痠」、「好眼力，但說真的，用大概一個月會越來越多小白點，恭喜你拿到免費的殼」、「蘋果的服務真的好！有瑕疵就處理」、「完美主義者跟我一樣，不能有任何小坑坑洞洞」、「原廠皮革保護殼快2000欸，賺爛了」。