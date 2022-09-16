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資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主！靠1招解救

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14系列新機今正式販售。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

果粉陸續拿到iPhone14，但蘋果證實iOS 16系統使用Wi-Fi會無法啟動，並推出iOS 16.0.1更新，修復設定期間的啟動和搬移問題。不僅如此，有網友抱怨拿到機王，原來她先資料轉移，怎料轉移成功後，按下開機鍵，螢幕遲遲沒有反應，而且好幾位網友也遇到此狀況。對此，有神人教學1方法，所幸「成功開機了！」

本站報導《iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊》，一名女網友透露，先把新機做資料轉移，成功後手機卻無法開機，長壓開機鍵，螢幕就是沒反應，讓她瞬間眼神死直呼「機王謝謝！」

消息曝光後，也釣出苦主反映類似狀況，「是轉移資料後開不了了嗎？因為我轉完資料也有等一下下，才又自己開機」、「我轉完資料後也黑屏了一下才開起來」、「機王+1 移轉完後直接黑掉，完全沒辦法開機」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲神人1方法，真的讓iPhone順利開機了。（圖／翻攝Dcard）

對此，有神人建議上述苦主們用1方法來解決，「可以試看看按上下音量鍵一次，馬上按鎖定键（強制開機）會出現Logo，之後等它（開機）」。兩名網友嘗試後回報有效，「我男友剛剛也是這樣，然後這樣就成功開機了，祝你們也成功」、「可以了！謝謝」。

而留言串中，還有果粉討拍，買到刮傷的新機，「QQ我拿到瑕疵機，有兩道不明刮痕，但我想說等殼來了就遮住，不想再花時間換手機了」。

▼有網友拿到瑕疵機，但手機殼能蓋住，就不打算退換了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

說到災情狀況，本站報導《iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」》，根據外媒MacRumors報導，蘋果表示iOS 16有一個已知的問題，可能會影響到使用Wi-Fi網路來啟用設備。

蘋果表示，用戶應該在初次啟用iOS時，在提示連到Wi-Fi網路時，選擇使用iTunes連接到Mac或PC，然後才返回到之前的畫面，使用Wi-Fi再次嘗試，直到啟動成功。

IT之家則表示，蘋果目前沒有官方修復做法，只是這個錯誤發生在一個極度尷尬的時間，因為今天剛好是蘋果用戶拿到新手機的日子。

蘋果也已經為iPhone 14系列，推出iOS 16.0.1更新，修復設定期間的啟動和搬移問題。如果在啟用iPhone 14時遇到問題，可能需要使用Mac或PC升級到iOS 16.0.1，來修正這個錯誤，並需要重新啟動新iPhone。

另外，蘋果也提醒用戶，若沒有更新到iOS 16.0.1，可能會導致新的iPhone 14和 iPhone 14 Pro用戶無法啟用iMessage和FaceTime。

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