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iPhone 14開賣首日　這款機型果粉最愛

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日上午8點起，陸續於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。依中華電信銷售統計，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max銷售逾九成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

依中華電信iPhone 14新機首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前4名最搶手機型分別為「iPhone 14 Pro Max 256G 深紫色」、「iPhone 14 Pro 256G 深紫色」、「iPhone 14 Pro 256G 太空黑」、「iPhone 14 Pro Max 256G 太空黑」，顯示蘋果今年推出的iPhone 14 Pro系列新色「深紫色」如預期為果粉首選，iPhone經典色「太空黑」亦受青睞。

中華電信寵愛廣大忠實果粉，推出「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」抽獎活動，總計5階段，凡於11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元以上，即有機會抽出人氣爆棚的iPhone 14 Pro 256G、iPhone 14 128G、Apple Watch S7 GPS 45mm與AirPods Pro ，及Hami Point 13,990點等共60個大獎，總價值超過百萬。

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