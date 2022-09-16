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選舉抬轎不忘分身！蘇巧慧Podcast兩周年　《爸媽chill一下》放輕鬆

▲▼蘇巧慧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》經營滿兩周年。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》經營滿兩周年。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

九合一大選進入熱戰，平日忙著選舉抬轎的民進黨立委蘇巧慧，也沒有偏廢自2020年開始經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，近日頻道開播將屆兩周年，蘇巧慧說，團隊將推出特別企畫《爸媽chill一下》，鼓勵父母在育兒過程中「順其自然」，適時放鬆，不必時刻都想要為孩子鋪好未來的路，希望可以陪伴家長緩解育兒路上的焦慮。

蘇巧慧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》自開播已推出超過130集，除了說故事，也在頻道中「台語小教室」教導小朋友母語，成為不少家長陪伴孩子，一同學習成長的最好教材。

蘇巧慧說，當初之所以有經營Podcast的念頭，就是希望能夠幫家長們減輕育兒壓力。透過Podcast頻道，讓大小朋友都能認識有趣的原創故事，家長們還可以進一步用故事跟孩子進行思辨性討論。蘇巧慧發現，雖然節目的聽眾是兒童，但因為多是親子一起收聽，因此許多爸爸媽媽們也成為忠實聽眾。

蘇巧慧認為，父母常常在孩子出生那一刻，甚至是出生之前就開始有操不完的心，做父母的好像永遠有學不完的教養新知，家長也容易因教養議題陷入焦慮情緒。近日逢開播兩周年，團隊順勢推出全新的Podcast企劃《爸媽chill一下》，希望可以陪伴家長緩解育兒路上的焦慮。

蘇巧慧表示，跟其他育兒相關的節目相比，《爸媽chill一下》的特別之處在於節目不會給出一個所有父母都應遵從的育兒方法，而是強調育兒過程中的「順其自然」。蘇巧慧強調，其實每個孩子都是獨特的，也都有自己的成長步調，爸爸媽媽們不必時時刻刻都想要為孩子鋪好未來的路，有時候跟自己說聲沒關係，在育兒的過程中適時地放鬆一下，會發現自己已經做得很棒了。

▲▼民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》陪伴親子一同成長。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧也特別針對親子教養中常見的不同議題，邀請四位特別來賓，包含知名小兒科醫生黃瑽寧、營養師黃君聖、風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢、《牽囡仔 ê 手，來聽囡仔古》Podcast 節目台長阿蓉，分別就健康、飲食、3C產品使用與語言學習四個面向，進一步分享每個爸媽在育兒過程中容易遇到哪些問題，以及可以如何應對。

以自身經驗為例，蘇巧慧說其實自己與很多父母親一樣，面對育兒時常常有很多煩惱，不過在跟來賓們對談之後，覺得輕鬆許多。尤其來賓們都不約而同提到，只要「彈性」地跟孩子相處，很多困擾都可以迎刃而解。

例如許多家長擔心的飲食問題，黃君聖營養師便分享「82法則」，只要孩子吃的有百分之八十是足夠營養的食物，剩下的百分之二十可以適時讓孩子吃喜歡的東西。黃瑽寧醫師也分享他的獨門心法，要用當「園丁」的心態對待孩子，讓孩子自然成長，過度擔心、控制反而是揠苗助長。

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