　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鶯歌產地開放日邀旅客走入陶瓷工廠　蘇巧慧盼成產業人才培育基地

▲▼民進黨立委蘇巧慧出席鶯歌產地開放日開幕式。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧出席鶯歌產地開放日開幕式。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者林銘翰／新北報導

新北市鶯歌擁有豐富的陶藝產業，在地產地繼承者聯手策劃「鶯歌產地開放日 Yinggooo」，民進黨立委蘇巧慧26日表示，希望鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，結合課綱就可以變成學生們探索職涯的最佳機會，是一個在地產業向下紮根的培養皿。

台灣設計研究院、經濟部工業局自2019年發起「T22設計振興地方產業計畫」，決定以鶯歌作為計畫第一棒，今年由在地產地繼承者們聯手策劃「鶯歌產地開放日Yinggooo」，蘇巧慧與民進黨新北市議員廖宜琨26日出席開幕式給予支持。

鶯歌開放日工作小組表示，鶯歌是陶瓷製造業的工廠聚落，過往卻不曾呈現工廠內24小時持續打漿、脫模、修坯、施釉、貼花、量產等過程，因此將會在這次的產地開放日公開，除了讓遊客們見識陶瓷產業的全貌，更希望藉此吸引對陶瓷產業有興趣的新血加入。

蘇巧慧說明，希望可以透過產地開放日開啟第一步，讓鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，各式各樣的手作職人都可以在這個城市被看見，她認為藉由產地開放日的活動，結合108課綱就可以變成學生們探索職涯的最佳機會，是一個在地產業向下紮根的培養皿。

新北市鶯歌區建國國小校長代表發言時也提到，現在鶯歌的學校從國小到高中，幾乎都有陶藝相關的課程，但是要如何將每所學校的特色帶入課程中，並且讓陶瓷產業有源源不絕的生力軍，是未來可以努力的方向。

新北市副市長劉和然、經濟部中小企業處副處長陳秘順致詞時則說，希望透過鶯歌產地開放日讓這座城市注入活水，帶來觀光與產業傳承的活力。

工作小組表示，未來的鶯歌將不再只有陶瓷，而是提升生活方方面面的需求，從單純工廠生產轉為深度旅遊的休憩首選，希望可以擺脫緊閉工廠大門、埋頭苦幹的傳統產業形象，吸引新一代民眾的目光，帶給鶯歌陶瓷產業新生的氣息。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧出席鶯歌產地開放日開幕式。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林秉樞交保後首現身！自稱「人生已毀但沒這麼壞」
16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：快救他
快訊／雙刀砍警中彈畫面曝！　警察狂跑連轟13槍
許雅鈞遭爆夜店摟妹　小S回應了
痛罵廢死下18層地獄！他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點
正妹賣茶葉洩ω曲線！　「自夾乳頭」網看傻：競爭太激烈了吧
新竹好市多商圈爆槍響！　火爆男「感覺被逼車」碰碰2聲嚇死人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

鶯歌產地開放日邀旅客走入陶瓷工廠　蘇巧慧盼成產業人才培育基地

他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

郭台銘「血淚千字文」網看哭了！　淚刷一整排：郭董選總統

張善政競總輔選團隊就位　主委呂玉玲、後援會總會長邱奕勝

2警血流乾慘死！家屬怒吼「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

快訊／蔣萬安再拋「3新住民政見」　成立服務處、諮詢座談會、增立委名額

黃珊珊參選蔣萬安急喊「正藍軍」　陳時中：他一定會流失的

郭台銘「捐1000萬」給殉職警家屬　點名2人：還有顏面待位子上？

「完全沒有選票考量」　侯友宜喊：不因執政時間長短減低熱忱

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

鶯歌產地開放日邀旅客走入陶瓷工廠　蘇巧慧盼成產業人才培育基地

他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

郭台銘「血淚千字文」網看哭了！　淚刷一整排：郭董選總統

張善政競總輔選團隊就位　主委呂玉玲、後援會總會長邱奕勝

2警血流乾慘死！家屬怒吼「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

快訊／蔣萬安再拋「3新住民政見」　成立服務處、諮詢座談會、增立委名額

黃珊珊參選蔣萬安急喊「正藍軍」　陳時中：他一定會流失的

郭台銘「捐1000萬」給殉職警家屬　點名2人：還有顏面待位子上？

「完全沒有選票考量」　侯友宜喊：不因執政時間長短減低熱忱

保全哥被通知「禁戴藍芽耳機」網戰翻！苦主+1：上班椅子只能坐1／3

日便利商店推「森永牛奶糖舒芙蕾布丁」！　苦甜焦香氣難以抗拒

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

小四女童長不高！醫檢查揭「2大錯誤關鍵」：影響甚大

淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量

富邦新洋砲接球手感不差　王尉永自主隔離下二軍

原子少年水星有新團名了！　「義大利文＋中文＋英文」組成

16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

林志穎車禍後首發文！出院回家了　親曝恢復進度「會再回工作崗位」

政治熱門新聞

快訊／柯文哲點名四叉貓造謠：我真的要告人了

郭台銘重砲點名2人「還有顏面待在位子上？」

「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

美議員訪台　專機深夜抵松山機場

美議員訪台　立刻發文喊話北京

國民黨再推「2022幹話撲克牌3.0」！　陳時中占10多張登「幹話王」

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

陳時中衝gay bar！擁抱激吻通通來

郭台銘「血淚千字文」網看哭了！

全國最美民代陳怡樺促銷西湖文旦　林智堅前女友任鍾東錦總部發言人

曹興誠放棄新加坡籍　她嗆國民黨如何說嘴

4000公噸文旦滯銷！怒轟政府還在睡　3縣長聯手高喊「救救農漁民」　

昔挺林智堅今學位遭「雙殺」　他諷民進黨：難在人民面前自掌嘴

藍綠為外役監放寬吵不停　柯文哲憂：罵來罵去什麼都沒解決

更多熱門

相關新聞

親子登山健行首選　鶯歌孫龍步道翻新

親子登山健行首選　鶯歌孫龍步道翻新

新北市鶯歌區孫龍步道第二期鋪面改善工程完工，今（25日）由民政局長柯慶忠及鶯歌區長施明慧與在地議員、里長們進行啟用典禮，刨除柏油後改用白色混凝土鋪設，翻新後的步道平坦好走，且堅固又美觀，沿途綠蔭盎然，鼓勵民眾前往登山，在山林中度過閒適時光。

卡位萬大線！皇翔4.06億買樹林住宅地　估推案單價站上35萬

卡位萬大線！皇翔4.06億買樹林住宅地　估推案單價站上35萬

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水

鶯歌博物館前自來水爆管　連夜搶修恢復供水

畫面曝！鶯歌砂石車謀殺式右轉　高速輾斃騎士

畫面曝！鶯歌砂石車謀殺式右轉　高速輾斃騎士

即／鶯歌騎士遭砂石車「撞倒輾頭」慘死

即／鶯歌騎士遭砂石車「撞倒輾頭」慘死

關鍵字：

蘇巧慧鶯歌陶藝

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面