鶯歌產地開放日邀旅客走入陶瓷工廠　蘇巧慧盼成產業人才培育基地

▲民進黨立委蘇巧慧出席鶯歌產地開放日開幕式。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

新北市鶯歌擁有豐富的陶藝產業，在地產地繼承者聯手策劃「鶯歌產地開放日 Yinggooo」，民進黨立委蘇巧慧26日表示，希望鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，結合課綱就可以變成學生們探索職涯的最佳機會，是一個在地產業向下紮根的培養皿。

台灣設計研究院、經濟部工業局自2019年發起「T22設計振興地方產業計畫」，決定以鶯歌作為計畫第一棒，今年由在地產地繼承者們聯手策劃「鶯歌產地開放日Yinggooo」，蘇巧慧與民進黨新北市議員廖宜琨26日出席開幕式給予支持。

鶯歌開放日工作小組表示，鶯歌是陶瓷製造業的工廠聚落，過往卻不曾呈現工廠內24小時持續打漿、脫模、修坯、施釉、貼花、量產等過程，因此將會在這次的產地開放日公開，除了讓遊客們見識陶瓷產業的全貌，更希望藉此吸引對陶瓷產業有興趣的新血加入。

蘇巧慧說明，希望可以透過產地開放日開啟第一步，讓鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，各式各樣的手作職人都可以在這個城市被看見，她認為藉由產地開放日的活動，結合108課綱就可以變成學生們探索職涯的最佳機會，是一個在地產業向下紮根的培養皿。

新北市鶯歌區建國國小校長代表發言時也提到，現在鶯歌的學校從國小到高中，幾乎都有陶藝相關的課程，但是要如何將每所學校的特色帶入課程中，並且讓陶瓷產業有源源不絕的生力軍，是未來可以努力的方向。

新北市副市長劉和然、經濟部中小企業處副處長陳秘順致詞時則說，希望透過鶯歌產地開放日讓這座城市注入活水，帶來觀光與產業傳承的活力。

工作小組表示，未來的鶯歌將不再只有陶瓷，而是提升生活方方面面的需求，從單純工廠生產轉為深度旅遊的休憩首選，希望可以擺脫緊閉工廠大門、埋頭苦幹的傳統產業形象，吸引新一代民眾的目光，帶給鶯歌陶瓷產業新生的氣息。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

