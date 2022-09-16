老師太正「白嫩童顏」被學校保全攔下！超狂學歷遭起底…本尊神回

▲廖琳今年6月取得了北京大學光華管理學院博士學位。（圖／翻攝自九派新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

北京一名95後美女學霸近日從北京大學博士畢業後，成為了一名大學老師。因高顏值氣質佳，在網上迅速走紅。同時也引來網友質疑，認為她故意掩蓋本科學校名稱，博士為交錢就可以讀的項目，博士論文內容有水分等等。對此，她也正面做出回應稱，本科卡因已經遺失，所以無法展示，不露出單位名稱是為了保護隱私。

綜合陸媒報導，廖琳今年6月取得了北京大學光華管理學院博士學位，並成為北京市物資學院商學院的一名教師。因白嫩童顏，廖琳在進入校園時被保全誤認為是學生而被攔下。

廖琳2013年考上大連理工大學，2014年，她加入學生會、參加跳舞比賽、健美操比賽、也獲得了一些獎項，還參與了支教項目、志願活動。2015年，她下定決心要保研，每天泡在圖書館學習，參加各種比賽、考雅思，最終獲得北大光華的直博資格。

▲她成為北京市物資學院商學院的一名教師。（圖／翻攝自九派新聞）

在北大的第一年，廖琳的大部分時間都在博士生工位上學習。她說，「我始終覺得，自信、努力、上進是女孩最好的禮物，它讓妳溫柔又有力量。那些妳所吃過的苦，都是妳去看世界的路。」

在熱搜話題內，不少網友評論感歎廖琳的高顏值與高學歷，「95後都博士畢業了，好羨慕」、「又美又優秀」、「這樣的大學老師，學生再也不會逃課了」。不過，網路上也出現不少對於她的學歷、能力的質疑聲。有網友稱，「故意掩蓋本科學校名稱，博士為交錢就可以讀的項目，博士論文內容有水份」、「上熱搜是簽MCN嗎」、「大學老師最好還是不要營銷」、「妳屬於流量密碼」。

對此，她曬出了自己的學生卡、校友卡、教工卡回應。她表示，目前任職單位是北京物資學院，沒有刻意遮掩學歷，更沒有歧視。本科卡因已經遺失，所以無法展示，不露出單位名稱是為了保護隱私。

▲她曬出了自己的學生卡、校友卡、教工卡回應。（圖／翻攝自九派新聞）

廖琳也表示，沒有與MCN機構簽約，未來也不會簽，自己從博士到大學講師這一路，其實也聽到了不全是支持的聲音，很多女生在職業規劃和人生選擇中，也會受到很多外界聲音的影響，而女性的價值應該體現在工作自我滿足的成就感中。

她還表示，很多優秀女性正在努力追夢，在科學領域發著光，希望女生們能夠擺脫偏見，從事真正熱愛的行業。

根據該學院學生會公眾帳號發布的文章顯示，廖琳主要研究方向為社群媒體營銷，在《Information & Management》、《營銷科學學報》等核心期刊發表多篇論文。

6月29日，北京物資學院公示了該校2022年度第二批擬錄用人員名單，其中提到了廖琳的姓名。公示顯示，廖琳出生於1995年5月，畢業於北京大學，擬安排崗位為商學院的市場營銷專業教師。

據悉，該校針對教師有「非升即走」的要求，即教師需要在規定時間內需達到一定的職稱標準，若未完成相關要求，或面臨不能順利與校方續約的問題。