國慶連假接力來！一圖看國道疏運措施　高公局曝「好走時段」

▲國慶連假將湧現不少出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將結束，國慶3天連假將接力，高公局預估連假首日交通量上看平日1.3倍，高公局表示，連假前2天上午南下最塞，連假最後2天下午北上最壅塞，呼籲西部國道南下利用上午6時前或中午後，北向上午出發；國5南向利用上午5時前或中午後，北上趁上午9時前先走。

高公局表示，國慶連假跟中秋連假一樣都是3天，南向車流尖峰多集中在連假第1、2日上午，北向車流尖峰多集中在第2、3日下午，呼籲民眾避開國道尖峰車流。

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高公局也公布國慶連假較好走時段，其中西部國道部分，10月8日、9日等連假前2天，建議往南向車流利用早上6時前或中午12時後出發。10月9日、10日連假最後2天，建議南部地區往北向民眾於9時前出發，中部地區往北向用路人中午12時前出發。

國道5號部分，10月8日、9日南下車流，建議早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首日(10月8日)上午出發，參考過去往花東民眾均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭民眾於8時過後再出發。10月9日、10日北上用路人可於9時前出發。

高公局代理科長張耿宗表示，今年國慶連假以首日交通量最大，今年國慶交通量預期將與疫情前國慶交通量差不多。

▲國慶連假疏運措施。（圖／高公局）

另外，高公局也規劃多項國道疏運措施，包括每天0到5時免收費，實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，其中10月8日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

10月9日0至12時，封閉國1埔鹽系統；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。10月10日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。