雪隧試辦單色情境燈！沒用路人喊不適　國慶再試辦「七彩仍暫緩」

▲雪山隧道設計情境彩色燈光，圖為七彩模式。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國5雪隧中秋連假試辦情境彩色燈光，減少視覺疲勞，包括綠、藍、黃、紫及七彩顏色，不過遭質疑恐誘發癲癇，高公局暫緩試辦七彩燈光，但單色模式照常。高公局今表示，經中秋試辦單色模式並未有用路人不適情況，國慶連假3天將持續試辦。

雪山隧道環境單調，長時間行駛易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，運用色彩心理學，在隧道雙向南向約16.1K、北向約27.2K照明區各別安裝情境彩色燈具，每處造價約450萬元，在中秋連假試辦情境彩色燈具，包括嫩綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色等動靜態模式，透過視覺變化降低駕駛者焦躁感及疲倦感。

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不過意外引發癲癇患者家屬質疑恐誘發癲癇，因此試辦前夕緊急對七彩情境模式喊卡，但單色模式照程試辦，南下隧道自上午5時起開始啟用，北上隧道自上午10時起試辦，每小時更換一個顏色，連續10小時。

▲▼雪山隧道中秋連假試辦情境彩色燈光，圖為單色模式。（圖／高公局）

高公局主秘彭煥儒表示，中秋連假期間試辦單色情境模式，並沒有蒐集到用路人特別不適狀況；至於七彩模式部分，還會再蒐集專家意見。

彭煥儒指出，針對雪山隧情境彩色燈光，國慶3天連假也將持續試辦，但僅有單色模式，不會有七彩模式，也不會有動態情境燈。

彭煥儒指出，雪隧情境燈原來是考慮隧道會有封閉效應，眼睛容易疲勞，國外包括挪威和韓國也都有類似做法，將多試辦幾次，將民眾意見納入考量。