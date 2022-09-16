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大陸 大陸焦點 特派現場

弟弟結婚11個姊姊幫籌款！湊143萬當禮金　高喊「完全是自願」

▲▼ 弟弟結婚姊姊幫買房。（圖／翻攝自搜狐）

▲高浩珍結婚當天。（圖／翻攝自搜狐）

記者蔡儀潔／綜合報導

扶弟魔？大陸山西11名親姊妹因最小的弟弟高浩珍要結婚，而東拼西湊集資了32萬元（人民幣，下同，約新台幣143萬元），為其購買新房子。近日，高浩珍的十姊受訪透露一家人近況，強調「湊錢給弟弟辦婚禮，是完全是我們自願的」。

綜合陸媒報導，山西呂梁市中陽縣暖泉鎮，有一位名叫高海貴的農戶，育有12個子女，其中除最小的是兒子之外，其他11個都是女兒，這樣的「人口大戶」在當地屬實少見，因此高家在鎮上一直很有名。

2018年7月，時年22歲的高浩珍要成婚，11個姊姊集資32萬元，其中20餘萬用來購置新房。有了姊姊們的加持，高浩珍的婚禮雖提不上有多盛大，卻也十分隆重。

▲▼ 弟弟結婚姊姊幫買房。（圖／翻攝自搜狐）

▲▼ 婚禮現場。（圖／翻攝自搜狐）

▲▼ 弟弟結婚姊姊幫買房。（圖／翻攝自搜狐）

當天，一批「娘子軍」出現在接親的隊伍裡面，她們都身穿紅色短袖，衣服上有從1到11的數字，手持扇子，開心地向鏡頭打招呼。

婚禮後，「弟弟結婚姊姊出錢」、「重男輕女」的話題引發熱議，網上關於高家的種種新聞層出不窮，各種的猜疑、冷言冷語，令還沒從新婚的喜悅中走出的高家人，走進了「低谷」。

高浩珍的十姊高玉（化名）向《澎湃新聞》說明32萬禮金的由來，「彩禮不高的，我們這些姊妹們湊了32萬，但是有20多萬是用來給弟弟買房子新房的，他才22歲，怎麼負擔得起買房的費用呢？」

「我爸媽沒有重男輕女」，高玉認為，老一輩人肯定有些傳統觀念，「但是說重男輕女，實在談不上。27年才有這麼個弟弟，寵著點也是應該的。」

但高玉也感嘆，其實她高考時被北京的大學錄取了，但是家裡窮，國家在實行「計劃生育」，因為超生罰了不少錢，只能去縣城打工，「我的文化水平算是高的了，家裡窮，供不起那麼多人上學，姊姊們大多都是斷斷續續地上學，有的上到三年級，有的上到高中…。」

▲▼ 弟弟結婚姊姊幫買房。（圖／翻攝自搜狐）

▲一家人合影。（圖／翻攝自搜狐）

為什麼要湊錢給弟弟結婚呢？對此，高玉表示，父親就是一名農民，靠在煤礦打工、種田，才養活一家人，孩子多花銷也大，「這麼多年也沒攢（存）到個什麼錢，我們這些做姊姊的不幫襯，弟弟怎麼結婚呢？」

高玉強調，「湊錢給弟弟辦婚禮是完全是我們自願的。」如今，高浩珍在組建自己的家庭後，也迎來了一個小生命，高玉則也收穫了屬於自己的幸福，在弟弟成婚後也結婚了。

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