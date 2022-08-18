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一桌1萬2！新娘指定「1人包2200元就好」　友聽1句話心寒：欠她嗎

▲▼喜貼,禮金（圖／記者劉維榛攝）

▲新娘討禮金，還強調不夠的話，下個月再還她。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

結婚紅包是一門學問，但也可以看清朋友人格！一名網友痛訴，收到朋友的紅色炸彈，原本替對方感到開心，殊不知對方要求原PO包2200元禮金，接著強調一句話「不夠錢下個月領錢再還我」，讓原PO心寒開轟「感覺我欠她的？」文章引發網友討論，大家一致建議封鎖，「這種朋友以後也不用聯絡了！」

一名網友在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，最近收到女性友人的喜帖，怎料對方竟主動開口討錢，還向原PO表示「午宴一桌1萬2000元，只坐得下10位親友，你一個人去包給我2200就好」，若錢不夠，下個月再還即可。

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一席話讓原PO刷新三觀，他忍不住痛罵「竟然有人這樣要紅包？怎麼參加她的婚禮，感覺我欠她的？」

文章曝光後，網友翻白眼回應，「下次她結婚再補上」、「這種就乾脆別去了」、「很好啊，看清一個人，她不尷尬就變成你尷尬」、「每桌保底賺一萬的概念」、「直接包600，又沒欠她，哪有領錢再還的道理」、「你就說不夠的部份...下次一起給」、「直接告訴她當天有事不去了，然後封鎖，這種朋友以後也不用聯絡了，現在的婚宴也很鳥，都不用期待」。

有過來人也分享類似狀況，「我同事喜宴還有幾個月，紅帖喜餅也沒發，直接問我會包多少錢給他？我直接說我沒有要去，為何要包？靠收紅包賺錢嗎？原本就沒有要去，沒有喜餅也沒關係，是同事，私下包1200給他就好...被他這麼問直接連紅包也不想給了。喜宴結束後聽他抱怨，有人包1200卻要喜餅？我想1200...有點敏感，還好不是我」。

▼網友也氣炸了。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

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紅包午宴喜帖禮金新娘友人

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