舊機撐4年！妹子1原因失望「決定等iPhone15」　果粉嘆：先換電池

▲隨光源變換， iPhone14 Pro深紫色會變藍色調。（圖／翻攝推特iJustine）



網搜小組／劉維榛報導

「有人跟我一樣，新的顏色不喜歡就等下一代嗎？」一名女網友失落表示，本打算要換iPhone14 Pro，結果一見新顏色深紫讓她秒打消念頭，「這個紫色真TM醜，是茄子嗎？」文章引發討論，不少果粉也+1回應「看到14Pro的紫色...決定先等看看15」；但也有人認為「手機殼裝下去就沒差了吧！」

一名女網友在Dcard表示，2018年5月使用iPhone X至今，「除了電量狂噴，鏡頭放大10倍大的時候會糊掉」，基本上沒太大問題，也想著要換換iPhone14 Pro。

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不過，身為「外貿協會」的原PO一見iPhone14 Pro新顏色後，讓她頓時興致缺缺直呼，「這個紫色真TM醜，是茄子嗎？」於是原PO只好拿起服役中的iPhone X，接著小劇場大爆發喊話「你還是再撐一年吧，等15出了漂亮的顏色，就可以退休了！」

對此，原PO也好奇拋問「有人會跟我一樣，因為新出的顏色不喜歡就等下一代嗎？選擇等下一代的人，現在用什麼手機呢？」

▲官網的深紫色與實體機顏色，看似有色差。（圖／翻攝蘋果官網）



文章引發討論，也網友笑虧「結果i15出了又不喜歡，然後再撐一年」、「XS還再撐 ，看了紫色決定還是先去換電池」、「XR用3年了，現在在猶豫要換13Pro還14Pro，深紫色真的不得我心，天峰藍我超喜歡」、「最喜歡XS的金色，好有質感。對蘋果的顏色越來越失望了，現在都買基本色，特殊色不是年年都好看，不知道要等多久」、「13Pro天峰藍，看到14Pro的紫色...決定先等看看15」、「i12的綠好好看，不過那個電池真的先不要」、「雖然14Pro很吸引人但舊的還能用，可能等15」、「i8必須裸機，不然隨時過熱當機...再撐一年」。

不過有果粉對紫色給予好評，「可是我覺得紫很好看欸 官網上感覺是有質感的那種準備搶起來」、「看實體機的紫覺得很好看欸！沒有官網那麼亮」、「只有我獨愛深紫色嗎？我覺得很好看欸，一樣XS MAX換14Pro」、「裝手機殼就好了呀」、「紫色實機其實偏深藍，我覺得蠻好看的欸」。

▲果粉對紫色評價兩極化。（圖／翻攝Dcard）



本站報導《果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜 實拍照曝光》，一名果粉也同樣狠酸，他買過i12太平洋藍與i13的天峰藍，這兩款新顏色都很滿意，而i14暗紫色卻讓他感到失望，「我還真的遲疑了...大家覺得如何呢？」

底下釣出一票果粉也搖頭回應「沒有當年i12紫好看，失敗」、「妙禪紫」、「討厭紫色」、「這個紫色太深了，不是很喜歡」、「爆料的淡紫還接受，但結果出個深紫超醜」、「淡紫真的好看 結果這個師父紫...」「這紫色感覺會跟Mini 6一樣，在光源不夠的情況下根本變灰色」、「醜！看起來髒髒灰灰的」、「這跟我放在冰箱爛掉的青椒一樣紫」、「太深了，我不想這麼陰沉」、「seafood信徒全包了」。

而推特上有部落客「iJustine」實拍iPhone14 Pro Max暗紫色新機，在光源照射下，機身呈現鮮豔的紫藍色調，但隨著光源變化，它又變成色彩度較低的暗紫色。