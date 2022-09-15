最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！你們上榜了嗎？

▲你和另一半面對未知未來，能同甘共苦嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你能想像與另一半在未來過著怎樣的生活嗎？是一起面對困難、共同承擔挫敗，還是大難臨頭各自飛？無論是情侶或是夫妻，能夠同甘共苦感情才走得長久，譜出最動人愛的詩篇。星座專家艾菲爾統整出「能一起打拚」的3對星座CP，提醒務必同時參考太陽與上升星座。

能同甘共苦、一起打拚的3對星座伴侶：

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第3名、天蠍座＆摩羯座：婚姻事業、齊心努力

兩人都是很有能力的人，即使走入家庭，也不會因為誰主外、誰主內而煩惱，因為超強能力可內外兼顧，一邊穩固婚姻、一邊發展事業，如果是一起開公司，還會因目標一致而更加齊心，不會有誰需要為家庭犧牲的問題，是對令人稱羨的模範夫妻檔。

第2名、巨蟹座＆處女座：恩愛眷侶、令人羨慕

能互相補足對方的缺點，巨蟹的溫暖柔情，能讓處女座感受到被愛的感覺；處處注重細節、要求完美的處女座，也能砥礪巨蟹座提升自我。在外人眼中就是一對極度相愛的神仙眷侶，無論對方想做什麼，另一半都會全力支援，在背後做最堅強的後盾，給你無限包容與支持。

第1名、牡羊座＆處女座：彼此包容、凝聚幸福

這組合一個敢拚敢衝、一個瞻前顧後，兩人搭配得絕妙。處女座是個喜歡「被人需要」的星座，而牡羊座有時充滿幹勁卻有勇無謀，此時相當需要依賴處女座的意見，也會讓他／她感到很有成就感，對你的憐愛就多加了幾分。牡羊座也在處女座的帶領下更願意為了兩人美好將來打拚，可說是缺一不可的黃金組合。

此外，艾菲爾老師也加碼分享「最佳CP」星座組合，分別有牡羊座＆射手座、金牛座＆天秤座、巨蟹座＆獅子座、處女座＆雙子座、天蠍座＆雙魚座、水瓶座＆摩羯座，快看看你們上榜了嗎。

▲一段感情要能走得長久，互相體諒包容與支持是必須的。（示意圖／達志）