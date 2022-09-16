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社會 社會焦點 保障人權

太扯！開200多公里手剎沒放「飄焦味」　他載全家出遊險釀禍

▲男子大意未放手剎車，一路行駛造成剎車系統過熱，心急將車停在危險路段。（圖／鳯林警分局提供，下同）

男子大意未放手剎車，一路行駛造成剎車系統過熱，心急將車停在危險路段。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家住台北70歲男子，日前開車載全家人，從台北沿台九線到花蓮遊玩，一直到瑞穗鄉時，聞到突車內始終有一股異味，才發現手剎車一直沒放開，造成剎車系統過熱，散發陣陣燒焦味，心急之下立刻停車，等待剎車系統冷卻，恰巧巡邏員警經過關切協助擺放警示標誌並交通管制，不多時再度發動車輛，員警也幫忙檢查無礙後，男子終放心載著家人繼續遊程。

鳯林警分局瑞穗分駐所警員吳育軒、莊詠鈞日前執行巡邏勤務於17時50分許行經台9線與中正北路口時，發現路旁一輛自小客車無故熄火停車，立即上前關心。

▲男子大意未放手剎車，一路行駛造成剎車系統過熱，心急將車停在危險路段。（圖／鳯林警分局提供，下同）

男子感謝警方關切與協助與員警合影。

由於正值下班時段車流量大，為避免造成交通意外，員警將巡邏車停放該車後方，同時開啟警示燈及在適當位置擺設交通警示器材，並實施交通管制，提醒後方來車注意安全。

經員警了解，住台北市的70歲謝姓男子駕駛自小客車搭載一家人從台北出發，沿台9線南下一路遊玩至瑞穗鄉始發現手煞車未放下，導致煞車過熱，發出燒焦味道，心急之下停於路旁等待冷卻。

警方表示，由於男子停車的路段，往來車行速度極快險象環生，於是立即協助管制，約莫半小時，謝姓車主啟動車輛煞車功能無異狀，安全離開繼續旅花行程。男子對員警熱心服務備感溫馨，非常感謝警方積極熱心協助排除困難。

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