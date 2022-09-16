太扯！開200多公里手剎沒放「飄焦味」　他載全家出遊險釀禍

一名林姓人妻為了挽救岌岌可危的婚姻，聽信別人告知可挽回婚姻的「習俗療法」，拿來老公的衣褲放在自家瓦斯爐上點火焚燒，沒想到一時失手沒控制好火勢、差點把家都燒了，雖然林女急忙自行撲滅沒造成傷亡，但仍被依家庭暴力防治法之公共危險起訴。而法院審理後，認為林女造成火勢不大、短時間內也自行撲滅，客觀上應無「致生公共危險」，判林女無罪。