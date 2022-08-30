「躲債」卻帶小三極樂墾丁！正宮聽渣夫「房間傳%%聲」怒開吉

▲林男謊稱要南下躲債，其實是帶著小三到墾丁甜蜜出遊，正宮找來徵信社蒐證並求償100萬。（圖／pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

一名林姓男子的妻子控告羅姓小三跟老公，彷彿一對情侶般到墾丁同住遊玩，妻子帶著徵信社人馬進入房間後，小三還辯稱只是「陪林男來躲債避風頭」，朋友之間在看電視聊天，甚至不知道林男已婚，但守望已久的徵信社證實有聽到2人房間傳來%%聲，正宮提告求償100萬，法院判小三需賠給正宮15萬元合理；小三上訴台中高分院後判決駁回，須賠15萬元確定。

林男妻子表示，她因為老公有偷吃的跡象，找來徵信社跟著老公行蹤，2021年2月發現老公帶著羅姓小三甜蜜到墾丁遊玩，還同住一房間，徵信社也聽到2人的房間傳來陣陣歡愉的聲音，連忙通知正宮南下對質。

羅姓小三則辯稱，不知道林男已婚，且這次是因為林男說有債主討債，請她開車載他到墾丁避風頭，而2人在房間聊天看電視、沒有其他親密行為。

法院開庭時也找來林男友人，指出近2年跟林出門時，他常常帶著的女伴就是羅女，也不避諱手牽手、親密接觸，他們聊天時也會談及林男老婆小孩，羅女在旁邊聽也會知道林已婚還有2小孩。

而徵信社人員也說，接受正宮委託調查後，林男在過程中常常接送羅女、在其台中的住處過夜，羅女說是要協助林躲債避風頭，實際上是林帶著小三到林男友人在墾丁開的民宿玩，且其他還有空房，2人仍是住在同一間，進出都自然地擁抱、牽手，騙說是一行人南下、其實只有他們2人來度假，模式就與一般情侶出遊無異。

法官認羅女與已婚林男出遊、同住一房，逾越普通朋友一般社交往來，有侵害正宮配偶權情事，而正宮求償100過高，判羅需賠15萬元；羅不服上訴，台中高分院認為前審已適當，駁回羅女之訴，全案定讞。