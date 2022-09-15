老公偷開FB小帳　她點開才知綠炸！溫馨飯桌上「老婆小孩是別人」

▲澳洲一名人妻發現老公的臉書小帳，點開才發現丈夫出軌多年，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名人妻使用臉書辦理新帳號，但輸入丈夫姓名時，卻出現第2個不同的個人頁面，顯示老公使用另一個姓氏「開小帳號」。她滿腹狐疑地點開，竟發現結婚25年的先生另有家庭，「我知道那是他，因為他最近一次發布的貼文，是他與那個家庭共進晚餐的照片。」

《澳洲新聞》Kidspot專欄報導，人妻與老公育有三名子女，家庭生活美好。她一直以為，由於先生擔任保險經紀人，才必須經常在外出差奔波，沒想到竟是過著「雙面人」生活，與另外一名女子生下2個孩子，年紀都已經十多歲。

人妻發現遭到背叛後，情緒徹底崩潰，她沒想過這齣宛如鄉土劇的老套劇情，竟然真實上演，「我很想當著他的面尖叫，痛斥他毀了我的一生。但另一部分的我又想裝作不知道、順其自然，因為我們的生活很平靜，他和我們的孩子相處得很好，也是主要收入來源，他很可愛……但他對另一個家庭而言也是如此。」

▲人妻悲痛欲絕，最終仍決定攤牌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



最後，人妻設法連繫另一位女子、說出實情，而對方顯然也被蒙在鼓裡，非常震驚且痛心。在丈夫走進家門的那一刻，她便毫不留情展開質問，「他開始哭泣、乞求，老實說有點可悲。」

人妻表示，丈夫現在搬到住家附近的一間旅館，而她正和律師討論下一步該怎麼做，「我現在比較憤怒，而不是悲傷。我的孩子們還不知情，老么還以為我老公只是因為生意上的問題而加班。我還不知道要怎麼告訴他們，他們還有一對同父異母的手足。」

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