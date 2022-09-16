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習近平會普丁：願與俄方就「核心利益」相互有力支持

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲習近平在習普會上強調，願與俄方就「核心利益」相互有力支持。（示意圖／路透）

文／中央社

央視報導，中國國家主席習近平今天在會見俄羅斯總統普丁時說，中方願與俄方「在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持」；普丁則說，俄中全面戰略協作關係「穩固如山」。

稍早前，俄羅斯衛星通訊社則報導，普丁（Vladimir Putin）在會見中告訴習近平，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，中國「在烏克蘭問題上的關切可以理解」。

在央視報導中，並未提到任何與烏克蘭問題有關的內容，卻凸顯了「一個中國」原則。根據報導，普丁聲稱，俄方堅定恪守「一個中國」原則，譴責「個別國家」在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。

報導指出，習近平則讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則，強調「台灣是中國的一部分」，中方堅決反對「台獨分裂勢力」和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。

除前述「在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持」說外，習近平還說，中方願與俄方深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊架構內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大開發中國家和新興市場國家共同利益。

普丁則回應，當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是「俄中友誼與互信」，俄中全面戰略協作關係「穩固如山」。俄中都主張推動更加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。

他說，俄方願與中方鞏固深化雙多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。並願與中方一道，推動上海合作組織成員國繼續在「互不干涉內政」原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。此外，他還預祝中共20大「取得圓滿成功」。

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