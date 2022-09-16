中俄蒙元首第六次會晤　推進「中俄天然氣」過境蒙古國

▲中俄蒙三國會晤。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、蒙古國總統呼日勒蘇赫15日下午進行中俄蒙三國元首第六次會晤，三方確認《建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要》延期5年，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。

據《新華社》報導，習近平指出，中俄蒙三方合作具有強大的內生動力和發展韌性，並針對中俄蒙合作提出四點建議，包括在國際和地區事務中加強協調和配合、照顧彼此重大關切；提升在上海合作組織框架內合作；落實好中蒙俄經濟走廊建設已達成共識；支持擴大相互間貿易本幣結算規模，歡迎俄羅斯和蒙古國更多金融機構加入人民幣跨境支付系統。

報導指出，普丁表示，俄中蒙三方合作成效顯著，具有明顯「互利」性質，應該相互理解、相互支持，全面鞏固推進三方合作。

另外，三方確認《建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要》延期5年，正式啓動中蒙俄經濟走廊中線鐵路升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。

▲習近平和盧卡申科。（圖／新華社）

除了普丁和呼日勒蘇赫外，習近平15日下午還在烏茲別克會見了白俄羅斯總統盧卡申科。雙方決定，將雙邊關係定位提升為全天候全面戰略夥伴關係。

會見後，雙方發表《中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於建立全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並簽署關於科技、司法、農業、電子商務等領域合作文件。