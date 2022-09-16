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大陸「亞軌道運輸」新技術立項　未來可1小時內到達全球各地

▲▼大陸成功發射22星衛星　創下「一箭多星」最新紀錄。（圖／翻攝新華社）

▲大陸「亞軌道運輸」技術，未來有望達成1小時內抵達全球各地。（圖／翻攝新華社）

記者林彥臣／綜合報導

「中國運載火箭技術研究院」微信公眾號9月15日消息指出，大陸的「國家自然科學基金委員會」官網發布了《關於2022年國家自然科學基金集中接收項目評審結果的通告》，由火箭院研究發展部牽頭申報的「亞軌道遠程空天運輸系統總體設計與控制技術」項目順利通過評審，獲得立項支撐。這項技術如果能夠應用，未來有望達成1小時內抵達全球各地。

該項目負責人，火箭院「長征八號」運載火箭總設計師宋徵宇介紹, 近年來，遠程極速運輸成為航天領域研究新熱點：美國SpaceX公司投入數十億經費研製「超重-星艦」運載器，並研究利用其提供1小時全球極速運輸服務，計劃2028年實現商業運營；美國空軍投入近2億美元研究物資全球極速戰略投送，德國和義大利等主要航天國家也在開展相關技術研究，計劃在2030年後投入運營。

亞軌道遠程空天運輸系統綜合利用太空高度的超微阻力特徵和大氣層內升力起飛和滑翔降落的便利，來實現遠程極速運輸，其在全壽命週期內具有跨空天多域、寬速域、航程遠、運載能力大、重複使用次數多、可靠性要求高、升力起飛、滑翔著陸等任務特點。

「亞軌道遠程空天運輸系統總體設計與控制技術」項目面向未來新型原創交通運載模式開展前沿性探索和先導性研究，致力於構建一套原創理論方法體系，為該系統的創新設計與應用提供先進的設計理論與方法支撐，推動未來航天科技與交通融合發展和產業變革。

該項目不僅是火箭院聚焦基礎科學研究和原始創新的重要體現，也是火箭院實力的體現，將為院未來遠程空天運輸領域發展奠定堅實的基礎，有望進一步推動我院航天運輸系統的航班化發展，實現航天與交通運載的深度融合。

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