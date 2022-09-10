蘭州公車「欠薪4個月」　竟叫員工貸款「自己發薪給自己」

▲蘭州公車集團陷入財務危機，已多月沒發薪水。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多個城市的公車公司近日接連爆出財務危機，蘭州公交集團更傳出因欠債高達39億元人民幣，發不出薪水給員工，竟然突發奇想，通知員工向銀行申請貸款「自己發薪水給自己」。事件很快在網路上引起大量討論，公交集團也證實有發出通知要員工貸款，但只發給極少部分的員工，目前只處於「測試期」。

根據陸媒報導，一封致「蘭州公交集團有限公司職工」的告知書近日在網絡上流傳，並引發熱議，告知書中稱，「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定制貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任。」

有職工家屬質疑稱，這就是讓職工「自己貸款給自己發工資」，並且還將自己的徵信搭了進去，「如果企業自己都因為各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又有誰來承擔？」

▼蘭州公車叫員工貸款「自己發薪給自己」。（圖／翻攝微博）



對此，蘭州公交集團宣傳部工作人員證實，此告知書屬實，但告知書內所製定的方案尚處在測試期，「我們公司目前共有8800多名職工，但這封告知書只發放給了十幾人，旨在徵求職工的意見。」

該工作人員表示，17年來，企業一直維持低票價1元運行，並積極承擔社會責任，包括發放敬老卡、學生卡等，這其中就讓利將近10億，「從2020年開始，受多種因素影響，我們的收入已經無法覆蓋成本，維持不了企業的正常運營。」

該工作人員也證實，從今年6月起，公司已近四個月沒有發放職工薪酬。

該工作人員解釋，之所以讓職工自行貸款，並由集團還本金及利息，是因為蘭州公交集團已經沒有辦法申請貸款，「企業目前負債39億，負債率達72%，已無辦法再申請貸款。」

工作人員還說，由於企業資金長期緊張，與合作的銀行商議後，才想到用這種辦法，「職工可以選擇不簽，我們現在主要是在徵求職工們的意見，這些方案都還在測試中。眼下臨近中秋和國慶，企業和上級部門都在想方設法解決問題。」

另外，蘭州市國資委經濟企業改革科一位工作人員則透露，針對蘭州公交集團發不出薪酬的問題，市國資委成立了一個「風險化解小組」，目前正在協調資金的問題，「今天，企業已經為每位職工下發了2000元。」