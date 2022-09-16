前男友拒認性侵弱女　學姐2關鍵打臉「他問過我」！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭宋姓園藝工2019年底在羅東某KTV唱歌時認識女子小美（化名），但他明知對方有智能不足的身心障礙情形，仍將人帶回家中發生性行為；雖然宋男事後否認不知道此事，卻被前女友指證打臉，男方早就知道小美有身心障礙。宜蘭地院法官審理後認定宋男觸犯乘機性交罪2次，判處合併應執行有期徒刑2年。

▲小美無法理解較複雜的性概念，卻被宋男帶回家發生2次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，宋男在接受偵查時供稱， 2019年底和朋友相約到羅東某KTV唱歌，進而結識小美，「我們喝酒之後，我才發現她（有）精神障礙，因為她講話聊天過程中，我發現她講話比較沒有條理，應該有心智缺陷」，之後2人互加臉書好友，他曾在2020年8月中旬把人帶回家中發生2次性行為，「我承認，我知道錯了」。然而，宋男出庭時卻改口否認有何乘機性交犯行，並辯稱他確實在家中和小美發生2次性行為，但過程中沒有違反女方的意願。

雖然宋男改口聲稱不知道小美智能不足，但前女友證稱，小美是她的學妹，宋男是她的前男友，2019年底大家去唱歌時，前男友加小美的臉書，當時前男友覺得小美說話的方式和眼神怪怪的，「（宋男）有當場問我小美是不是有身心障礙，我跟他說小美有身心障礙，不要看不起她」，沒想到2020年10月間某次碰面時，前男友就自己坦承曾在喝醉時對小美毛手毛腳，「小美也有跟他說自己有身心障礙。」

小美的母親表示，女兒平時可以進行簡單購物、辦理簡單事務，生理期時也可以自行使用衛生用品，但有時候還是需要旁人協助才能完成。宜蘭地院也請台大醫院對小美進行精神鑑定，小美的狀況符合中度智能不足之診斷，心智年齡大約是9至10歲，但可能會受到成長環境及學習的影響而略微進步。

法官認為，綜合台大醫院的鑑定結果和小美母親的說詞，可見小美的生活適應能力明顯不符合她的生理年齡，雖然她可以從圖片分辨男性及女性，卻無法指出男女之間的身體差異，對於較複雜的性概念，例如交往、親密關係、懷孕等等，也都無法明確描述，同時她也無法理解較抽象的概念，更遑論是回答性行為相關問題。

法官指出，宋男正值青壯年，卻為了滿足一己私慾，利用小美是智能障礙之人不知抗拒，與其發生2次性行為，事後不僅沒有與對方家屬達成和解、彌補過錯，還在出庭時針對「小美的心智狀況是否已達不知或不能抗拒」而有所爭執，衡量他的犯罪動機、手段以及生活狀況等因素，最終依觸犯乘機性交罪2次，各判處有期徒刑1年8個月，合併應執行刑期為2年，全案仍可上訴。