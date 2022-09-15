闖空門性侵8女逃22年！女藝人外傭也遭欺辱　「孤狼淫賊」慘了

▲涂明朗涉犯8次加重強制性交罪，今被檢察官依法起訴。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

「孤狼淫賊」涂明朗在過去22年內犯下至少11件竊盜、性侵案遭通緝，今年再涉侵入台北富商住處，偷走現金500萬元遭逮，涂嫌落網後先是行使緘默，後辯稱因「作夢」才選擇行竊富商，又對剩餘255萬元贓款下落交代不清；台北地檢署認為涂男涉犯8次加重強制性交罪，依法起訴。

據了解，涂明朗從2000年起，光是在台北地區就涉嫌11起侵入住宅竊案，其中有8名女性因為剛好在家而慘遭性侵，被害人包括1名女藝人的外傭，因撞見涂明朗闖空門而受害，不過涂明朗最後1次涉案紀錄是2014年間，此後8年幾乎銷聲匿跡。

但為何涂嫌在22年間犯下多案均未落網？原來涂嫌是犯罪學領域中，少數信奉「孤狼式」犯案的實踐者，涂嫌犯案前後均不與外界聯絡，也不跟家人親友接觸，他慎重到連手機都不申辦，平日勘查犯案地點多以騎單車、步行方式，累了就以公園、廢棄建案、廢墟為家，讓警方苦心建置的監視器與科技偵查網絡無法發揮明顯作用。

而讓涂明朗遭逮的這起案件，是被害富商是在日前為了準備購地款，提領500多萬元現金放在家中書櫃，卻在1日下午發現現金憑空消失，富商向大安警分局報案懷疑被家中印傭偷走。

由於富商所住大樓本身沒有監視器，警方專案小組根據巷口監視器，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許進出大樓的行跡，循線查出竊嫌曾落腳宜蘭礁溪，並在竊嫌騎乘的腳踏車握把上採集到DNA跡證，比對證實是逃亡多年的通緝犯涂明朗。

警方最後鎖定涂明朗回到台北藏匿在中山區一處國防部後備司令部廢墟，5月18日深夜出動重兵警力包圍，19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案。這次涂明朗犯案短短十多天就落網，竊得的500萬元卻已有半數不知去向。

檢察官認為，涂明朗犯下強制性交，部分被害人甚至只是兒童或少年，且涂男到案後，僅坦承部分犯行，毫無悔意，依涉犯8次加重強制性交罪起訴。