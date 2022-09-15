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6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲印度6名嫌犯性侵殺害印度賤民姐妹。（示意圖／達志影像）

文／中央社

印度一對所謂「賤民」身分的姐妹昨天遭人騙到郊野侵犯後殺害，遺體吊在樹上製造自殺假象。案件在印度引起憤怒，警方今天逮捕6名嫌犯，地方首長更矢言讓嫌犯的靈魂在未來「輪迴中都會顫抖」。

事件發生在北方省（Uttar Pradesh）拉基姆普爾凱里縣（Lakhimpur Kheri）。當地警方今天召開記者會，宣布逮捕所有相關嫌疑犯，共計6人，其中一人拒捕遭警開槍擊傷。

警方表示，遇害姐妹分別為14歲及17歲，昨天接受其中3名嫌犯的邀請同乘機車出遊，不料被載到田裏侵犯。受害姐妹要求兩嫌娶回她們，結果兩嫌叫來其他同夥將她們勒斃，然後吊到樹上，製造兩姐妹上吊自殺的假象。

遇害姐妹的家人與村民昨天在通往城市的道路發動示威，要求警方替她們討回公道。家屬聲稱兩姐妹是被強行押走，而非自願與嫌犯出遊。

有印度媒體指稱，6名嫌犯當中，至少有5名是穆斯林。在印度教徒與穆斯林因歷史淵源造成的長久對立氛圍下，事件也有可能演變成宗教衝突。

數名政治人物已呼籲有心人勿藉宗教之名操作政治。

北方省副省長巴札克（Brajesh Pathak）則矢言會加快司法程序，承諾「政府會採取動作，讓加害者的靈魂在未來幾世的輪迴中都會顫抖。」

「賤民」是印度早期種姓制度下被視為社會最低階層的群體，受到各種壓迫與剝削，且世代傳承，子孫都不能翻身。印度獨立後已明文規定廢除「賤民制」。

根據印度國家犯罪統計局（NCRB）最近公布的資料，印度警方於2021通報了3萬1677宗性侵案，較前一年增加了19.34%，相當於平均每天87宗。

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