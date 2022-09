6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

▲印度6名嫌犯性侵殺害印度賤民姐妹。(示意圖/達志影像)



文/中央社

印度一對所謂「賤民」身分的姐妹昨天遭人騙到郊野侵犯後殺害,遺體吊在樹上製造自殺假象。案件在印度引起憤怒,警方今天逮捕6名嫌犯,地方首長更矢言讓嫌犯的靈魂在未來「輪迴中都會顫抖」。

事件發生在北方省(Uttar Pradesh)拉基姆普爾凱里縣(Lakhimpur Kheri)。當地警方今天召開記者會,宣布逮捕所有相關嫌疑犯,共計6人,其中一人拒捕遭警開槍擊傷。

警方表示,遇害姐妹分別為14歲及17歲,昨天接受其中3名嫌犯的邀請同乘機車出遊,不料被載到田裏侵犯。受害姐妹要求兩嫌娶回她們,結果兩嫌叫來其他同夥將她們勒斃,然後吊到樹上,製造兩姐妹上吊自殺的假象。

遇害姐妹的家人與村民昨天在通往城市的道路發動示威,要求警方替她們討回公道。家屬聲稱兩姐妹是被強行押走,而非自願與嫌犯出遊。

2 minor Dalit girls found hanging from a tree in Lakhimpur Kheri, UP.



Yesterday, Journalist Saba Naqvi said that it's important to mention the caste.



Today, 6 men arrested. But now, she won't say that mention caste or religion of perpetrators because it doesn't suit her agenda. pic.twitter.com/TNkCz7jfqe