性侵15歲少年國道警起底...短短4年升警務員　因這件事性情大變

▲國道警察局副局長張夢麟針對鄭員性侵案回應。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國道警察局第九大隊1名2線2星的鄭姓警務員，驚傳9月初透過網路交友，在台北市某公廁內性侵1名年僅15歲的少年，事後男童返家後有異狀，經家人追問後才揭發性侵案，家人憤而向台北市警方報案，台北市警局不敢大意，12日緊急逮捕涉案的鄭姓警務員到案。

據了解，鄭姓警務員2018年從中央警察大學國境系畢業後，以警大正期生身份分發到國道警察局服務，歷任國道警察南、中部等多個外勤分隊，因工作表現盡責認真、對待同事也相當客氣、短短4年就升任到警務員，並分發到國道警察局第九大隊辦理內勤交通業務，日前才因工作認真升任代理該大隊的交通組長。

台北市警局12日趕往宜蘭縣頭城鄭員宿舍將鄭逮捕，並在他電腦硬碟內搜出多名未成年男童的不雅猥褻照片，據信警方也掌握鄭員與未成年少年傳遞私密猥褻照及親暱對話紀錄，恐成為他涉嫌觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》關鍵鐵證。

據了解，雖然鄭員在工作上認真負責，但平常在單位內沉默寡言，內部考核評語「與同事互動較為孤僻」，同事間傳聞，鄭員從警初期曾談過一段感情，後來因工作繁忙遭女友拋棄後，整個人個性大變，原本會與同事說笑的他，與同仁的互動變少，沉浸在網路世界裡，有同事認為鄭員可能因此才會透過網路交友抒發內心的寂寞，但沒想到他會因此約炮未成年少年，涉犯重罪。

鄭員短短4年就升上國道警外勤大隊代理組長，原本前途看好的他，卻因涉性侵少年案遭台北地方法院裁定羈押，國道警察局也緊急召開人評會啟動內部督導機制，追究國道第九大隊相關人員管理督導疏失。

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