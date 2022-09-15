快訊／國道警官公廁性侵15歲少年　遭羈押禁見+2大過免職



▲鄭姓警務員涉嫌約15歲男童，在北市公廁發生性關係得逞。（圖／資料照）



記者張君豪、邱中岳／台北報導



國道警察局國九大隊1名2線2星警務員，驚傳在9月初透過網路交友，認識1名15歲的少年後，竟然將男童約出到北市一處公廁，並在裡面涉嫌與男童發生性關係，事後男童返家告知父親，整起事件才曝光。



據了解，27歲的鄭姓警務員在國道警察局第九大隊服務，被指控涉嫌性侵15歲的少年，男童返家後告知父親，父親盛怒之下到派出所提出告訴。警方12日前往鄭姓警務員家中搜索，在家中電腦查到多名男童的不雅裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄。



鄭姓警務員初步坦承與男童發生性關係，但否認有性侵，轄區警方已依照兒少性剝削將鄭姓警務員移送地檢署偵辦。國道警察局15日下午發表聲明指出，2線2星的鄭姓警務員目前服務於國道警察局第九公路大隊，鄭員涉嫌性侵少年後，12日遭台北市警方逮捕拘提到案，並於13日遭台北地方法院裁定羈押禁見。

國道警方指出，鄭員身屬中階警官，執法人員知法犯法，經法院羈押已嚴重影響警譽，國道警察局緊急在13日21時立即召開考績委員會，決以鄭員記2大過免職，至於鄭員任期內，曾經擔任國道警察局第九大隊的前後任兩名大隊長，則因內部管理鬆散遭記過1次處分，第九大隊的駐區督察，則遭記申誡1次處分，國道警察局長楊春鈞則報請警政署自請處分，國道警察局強調該案發生後絕不護短，依法嚴懲汰除，以維警譽公信。

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