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大陸至少要造6艘航母　福建艦2個月後現艦島全貌

大陸軍迷曝光福建艦最新建造進度照片，彈射器的工棚仍尚未拆除，但估計再2個月的時間就能看到艦島全貌。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸軍迷曝光福建艦最新建造進度照片，彈射器的工棚仍尚未拆除，但估計再2個月的時間就能看到艦島全貌。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

被外界視為亞洲第一艘超級航母的福建艦近日曝光了最新建造進度，除了正安裝雷達與電子戰等相關系統外，艦島也正如火如荼進行最後大工程，預計2個月後就能看見解放軍這艘採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置的航母艦島全貌。

從大陸軍迷拍攝的照片來看，福建艦事實上外觀上沒有太大的變化，目前彈射器的工棚仍尚未拆除，而被拆掉的近防武器系統也還沒裝回，要說有較明顯的進度就是原本安裝在艦島後部的相控陣雷達安裝基座蓋板已經拆除，同時腳手架也已搭建。

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」分析，上述的狀況說明目前福建艦在進行的除了艦內裝潢外，最主要的一項舾裝工作就是雷達與電子戰等相關系統的安裝，艦島窗戶遮蓋後面的進行工作應該也與此相關。當然這項工作有不小的工作量，值得注意的是，這也是艦島施工裡最後的大工程，估計再2個月的時間就能完成，屆時就能看見航母艦島的全貌。

文章更進一步推測，從福建艦的舾裝是多個部門多個方向同時進行，在進度上安排互為參考來看，艦內舾裝的進度以及彈射器安裝調試，不會比艦島設備的安裝上慢，估計最遲也就明年開春就能夠完成並進行系泊試驗的收尾工作。如此一來，福建艦在明年能夠進行試航，最慢後年就能交付海軍訓練中心，開始進行各科目的訓練。

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲解放軍第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，並於今年6月17日進行盛大的下水命名儀式，在福建艦的公開後，不少聲音開始討論究竟大陸需要建造多少艘航母才夠用。知名軍事博主「科羅廖夫」指出，參考美軍經驗，航母的出海頻率基本為每6個月左右一次，真正處於戰鬥狀態的航母一般不超過總數的一半，甚至有時候只有三分之一。

對於航母來說，一艘每年至少需要4個月時間回母港的船塢裡進行最基本的維護保養，有的甚至需要更多的時間，另外也還需要花費3-4個月進行達標訓練。文章強調，航母的運用上有個很重要的指標是「在航率」，一艘航母每年出海的時間有限，而每年實際部署的時間可能僅僅只有4個月左右，要想維持隨時能作戰的2-3艘航母的規模，那就需要至少建造6艘航母。

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